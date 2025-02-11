Цей метод базується на вимірюванні електричної активності серця, фіксуючи імпульси, які сприяють його скороченню та забезпечують перекачування крові, повідомляє 24 Канал з посиланням на Mayo Clinic.

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Кому потрібна ЕКГ

ЕКГ призначається лікарем (кардіологом або терапевтом) у таких випадках:

при підозрі на аритмію;

після перенесеного серцевого нападу;

для оцінки ефективності поточного лікування.

Крім того, дослідження може бути проведено для з’ясування причин таких симптомів, як:

біль у грудях;

запаморочення, нудота, сплутаність свідомості;

посилене серцебиття;

підвищений пульс;

утруднене дихання;

загальна слабкість або швидка втома.

Як проходить ЕКГ

Лікар попросить пацієнта роздягнутися до пояса та лягти на спеціальний диван. До грудної клітки прикріплюються шість електродів, а на кінцівки – по два. Важливо зберігати спокій і розслабленість під час обстеження, дихання має залишатися вільним. Процедура триває всього кілька хвилин, і після її завершення нема потреби в інших обмеженнях.

Особливої підготовки до ЕКГ не потрібно. Однак слід уникати використання лосьйонів або олій на ділянці грудей в день обстеження, оскільки це може вплинути на фіксацію електродів.

Також рекомендується заздалегідь обговорити з лікарем всі прийняті медикаменти, оскільки вони можуть вплинути на результати. ЕКГ є абсолютно безпечним і безболісним процесом, що не несе ризику для здоров'я.

Результати обстеження

Якщо показники ЕКГ в межах норми, додаткові дослідження зазвичай не потрібні. Однак у разі виявлення аномалій лікар може призначити повторне обстеження або інші методи дослідження, такі як ультразвукове дослідження серця (УЗД). Розшифровку результатів важливо обговорити з кваліфікованим фахівцем.

ЕКГ може виявити такі стани:

Тахікардія – прискорене серцебиття.

Брадикардія – уповільнення ритму серця.

Аритмія – порушення ритмічності серцевих скорочень.

Серцевий напад – допомагає визначити наявність інфаркту, уражені ділянки серця та їх ступінь.

Недостатнє кровопостачання – дозволяє з'ясувати, чи пов'язані болі в грудях з порушенням кровотоку та надходженням кисню до серцевого м'яза.

Структурні зміни – збільшення розмірів камер або стінок серця, вроджені вади та інші аномалії.

Для встановлення точного діагнозу та визначення подальших кроків обов'язково проконсультуйтеся з лікарем.