Цей метод базується на вимірюванні електричної активності серця, фіксуючи імпульси, які сприяють його скороченню та забезпечують перекачування крові, повідомляє 24 Канал з посиланням на Mayo Clinic.
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Кому потрібна ЕКГ
ЕКГ призначається лікарем (кардіологом або терапевтом) у таких випадках:
- при підозрі на аритмію;
- після перенесеного серцевого нападу;
- для оцінки ефективності поточного лікування.
Крім того, дослідження може бути проведено для з’ясування причин таких симптомів, як:
- біль у грудях;
- запаморочення, нудота, сплутаність свідомості;
- посилене серцебиття;
- підвищений пульс;
- утруднене дихання;
- загальна слабкість або швидка втома.
Як проходить ЕКГ
Лікар попросить пацієнта роздягнутися до пояса та лягти на спеціальний диван. До грудної клітки прикріплюються шість електродів, а на кінцівки – по два. Важливо зберігати спокій і розслабленість під час обстеження, дихання має залишатися вільним. Процедура триває всього кілька хвилин, і після її завершення нема потреби в інших обмеженнях.
Особливої підготовки до ЕКГ не потрібно. Однак слід уникати використання лосьйонів або олій на ділянці грудей в день обстеження, оскільки це може вплинути на фіксацію електродів.
Також рекомендується заздалегідь обговорити з лікарем всі прийняті медикаменти, оскільки вони можуть вплинути на результати. ЕКГ є абсолютно безпечним і безболісним процесом, що не несе ризику для здоров'я.
Результати обстеження
Якщо показники ЕКГ в межах норми, додаткові дослідження зазвичай не потрібні. Однак у разі виявлення аномалій лікар може призначити повторне обстеження або інші методи дослідження, такі як ультразвукове дослідження серця (УЗД). Розшифровку результатів важливо обговорити з кваліфікованим фахівцем.
ЕКГ може виявити такі стани:
- Тахікардія – прискорене серцебиття.
- Брадикардія – уповільнення ритму серця.
- Аритмія – порушення ритмічності серцевих скорочень.
- Серцевий напад – допомагає визначити наявність інфаркту, уражені ділянки серця та їх ступінь.
- Недостатнє кровопостачання – дозволяє з'ясувати, чи пов'язані болі в грудях з порушенням кровотоку та надходженням кисню до серцевого м'яза.
- Структурні зміни – збільшення розмірів камер або стінок серця, вроджені вади та інші аномалії.
Для встановлення точного діагнозу та визначення подальших кроків обов'язково проконсультуйтеся з лікарем.