Дослідники критично оцінили політику жорсткої вакцинації, яку впроваджували в багатьох країнах. На їхню думку, вона не завжди була виправданою та могла нести ризики для окремих груп населення, пише 24 Канал з посилання на The Telegraph.

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Рік тому Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) оприлюднила дивовижні цифри: нібито вакцини врятували 14,4 мільйона людей за перший рік кампанії імунізації. Деякі оцінки озвучували навіть 20 мільйонів врятованих життів.

Нове дослідження ефективності вакцинації

Нове математичне моделювання, яке провели науковці зі Стенфордського університету та італійські дослідники, суттєво зменшило цю цифру – приблизно до 2,5 мільйона життів за весь період пандемії. Причому майже 90% тих, кому допомогла вакцина, – люди старші за 60 років. Серед молоді цей ефект був мінімальним: вакцини врятували лише 299 людей віком до 20 років і 1,8 тисячі – у групі від 20 до 30.

За підрахунками науковців, щоб зберегти одне життя, треба було вакцинувати в середньому 5400 людей, а для молодших – аж 100 тисяч.

Прихильність до максимально широкої вакцинації та жорсткі вимоги не завжди були виправдані. Наші висновки мають стати уроком для майбутніх кампаній імунізації,

– зазначає професор Стенфордського університету та головний автор роботи Джон Іоаннідіс.

Чи виправданий ризик?

З 2021 року у світі ввели понад 13 мільярдів доз вакцин від COVID-19. Попри це, зростають побоювання щодо побічних ефектів у молодих людей та тих, у кого ризик важкого перебігу хвороби був незначний. У Великій Британії понад 17,5 тисяч осіб подали заяви на компенсацію за ймовірні ускладнення після щеплення.

А минулого літа виробники офіційно додали попередження про ризик міокардиту та перикардиту до інструкцій мРНК-вакцин.

Як проводили дослідження

Автори роботи залучили глобальні демографічні дані, статистику ефективності вакцин і смертності від COVID-19, а також врахували такий важливий фактор, як швидке зниження імунного захисту після щеплення. Вони переконані, що попередні дослідження переоцінювали і смертність, і користь від вакцинації, і не брали до уваги, що чимало людей на час щеплення вже перехворіли на COVID.

Загалом дослідники підрахували, що завдяки вакцинам людство виграло 14,8 мільйона років життя. Для порівняння: це приблизно один врятований рік на кожні 900 доз.

Висновки для майбутнього

Найбільшу вигоду отримали люди похилого віку: майже 70% врятованих – це пацієнти за 70, ще 20% – із вікової групи 60 – 70 років. Для молоді користь від щеплення була мінімальною: у віці до 20 років – лише 0,01% порятунку життя, у групі 20 – 30 років – 0,07%.