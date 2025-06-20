Вакцина проти хвороби Лайма підтвердила свою ефективність та безпечність

Нещодавно оприлюднені результати дослідження, проведеного за підтримки Pfizer і Valneva, підтвердили: експериментальна вакцина VLA15 проти хвороби Лайма не лише безпечна, а й здатна викликати потужну імунну відповідь у людей віком від 5 до 65 років.

У випробуванні другого етапу взяли участь 625 добровольців із різних вікових груп: діти (5 – 11 років), підлітки (12 – 17 років) і дорослі (18 – 65 років), пише 24 Канал з посилання на Medscape.

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Випробування вакцини проти бореліозу

Дослідження проходило в регіонах США, де бореліоз є особливо поширеним. Учасників випадковим чином розподілили на три групи з різними схемами вакцинації:

Тридозовий режим: три інʼєкції VLA15 (0, 2 і 6 місяців).

Дводозовий режим: дві дози препарату (0 і 6 місяців) з плацебо на другому місяці.

Контроль: три дози плацебо.

Ключовим критерієм ефективності стала концентрація антитіл IgG до зовнішнього поверхневого білка A (OspA) – одного з основних "мішеней" для імунної системи при бореліозі. Через 7 місяців після старту вакцинації (тобто через місяць після останньої дози) рівень цих антитіл у щеплених виявився суттєво вищим, ніж у контрольній групі.

Ефективність вакцини проти бореліозу

Цікаво, що тридозовий курс забезпечив кращий імунний захист: середні титри IgG досягали 333,2 – 656,0 одиниць/мл, тоді як дводозовий режим дав показники у межах 197,3 – 460,3 одиниць/мл. Але найцікавіше, що діти й підлітки реагували на вакцину ще сильніше, ніж дорослі.

У наймолодших учасників, які отримали три дози, титри антитіл сягали 706,6 – 1364,1 одиниць/мл, у підлітків – 514,6 – 909,5 одиниць/мл, а найнижчі результати спостерігали у дорослих (201,6–419,3 одиниць/мл). Аналогічна тенденція виявилась і при дводозовій схемі.

Щодо безпеки, то місцеві та загальні побічні реакції (наприклад, біль у місці інʼєкції чи підвищення температури) траплялися трохи частіше серед вакцинованих, але не перевищували помірного ступеня і не становили серйозної загрози.

Ці обнадійливі результати наближають нас до появи надійного захисту від бореліозу для дітей і дорослих.