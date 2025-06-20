Вакцина против болезни Лайма подтвердила свою эффективность и безопасность

Недавно обнародованные результаты исследования, проведенного при поддержке Pfizer и Valneva, подтвердили: экспериментальная вакцина VLA15 против болезни Лайма не только безопасна, но и способна вызвать мощный иммунный ответ у людей в возрасте от 5 до 65 лет.

В испытании второго этапа приняли участие 625 добровольцев из разных возрастных групп: дети (5 – 11 лет), подростки (12 – 17 лет) и взрослые (18 – 65 лет), пишет 24 Канал со ссылкой на Medscape.

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Испытания вакцины против боррелиоза

Исследование проходило в регионах США, где боррелиоз является особенно распространенным. Участников случайным образом распределили на три группы с различными схемами вакцинации:

Трехдозовый режим: три инъекции VLA15 (0, 2 и 6 месяцев).

Двухдозовый режим: две дозы препарата (0 и 6 месяцев) с плацебо на втором месяце.

Контроль: три дозы плацебо.

Ключевым критерием эффективности стала концентрация антител IgG к внешнему поверхностному белку A (OspA) – одного из основных "мишеней" для иммунной системы при боррелиозе. Через 7 месяцев после старта вакцинации (то есть через месяц после последней дозы) уровень этих антител у привитых оказался существенно выше, чем в контрольной группе.

Эффективность вакцины против боррелиоза

Интересно, что трехдозовый курс обеспечил лучшую иммунную защиту: средние титры IgG достигали 333,2 – 656,0 единиц/мл, тогда как двухдозовый режим дал показатели в пределах 197,3 – 460,3 единиц/мл. Но самое интересное, что дети и подростки реагировали на вакцину еще сильнее, чем взрослые.

У самых молодых участников, которые получили три дозы, титры антител достигали 706,6 – 1364,1 единиц/мл, у подростков – 514,6 – 909,5 единиц/мл, а самые низкие результаты наблюдали у взрослых (201,6–419,3 единиц/мл). Аналогичная тенденция проявилась и при двухдозовой схеме.

Что касается безопасности, то местные и общие побочные реакции (например, боль в месте инъекции или повышение температуры) случались немного чаще среди вакцинированных, но не превышали умеренной степени и не представляли серьезной угрозы.

Эти обнадеживающие результаты приближают нас к появлению надежной защиты от боррелиоза для детей и взрослых.