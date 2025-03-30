"Сенсаційна правда" про вакцини: розбираємо маніпуляції Голубовської
- Інфекціоністка Ольга Голубовська заявляє про значне зростання ризику серйозних ускладнень після вакцинації від COVID-19, посилаючись на дослідження, але її твердження є маніпулятивними.
- Наукові дані показують, що ризики ускладнень після зараження COVID-19 значно перевищують ризики після вакцинації, а Голубовська перекручує контекст дослідження, зосереджуючись на побічних ефектах.
Останнім часом у соцмережах поширюються заяви про нібито серйозні ризики, пов’язані з вакцинацією від коронавірусу. Зокрема, інфекціоністка Ольга Голубовська посилається на міжнародне дослідження, що охоплює 99 мільйонів людей, і заявляє про значне зростання ризику міокардиту, енцефал/омієліту та інших станів після щеплення. Однак ці твердження є маніпулятивними і не відповідають дійсності.
Насправді дослідження, на яке вона посилається, підтверджує протилежне: ймовірність важких ускладнень після зараження коронавірусом у десятки і сотні разів перевищує ризики після вакцинації. Однак Голубовська вибірково інтерпретує дані, щоб створити уявлення про небезпеку щеплень. 24 Канал розбирає цю маніпуляцію детальніше.
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Що заявила Ольга Голубовська
Голубовська стверджує, що вакцинація від коронавірусу може бути пов'язана зі зростанням ризику серцево-судинних, гематологічних і неврологічних захворювань. За її словами, у дослідженні нібито підтвердили:
- зростання ризику міокардиту після мРНК-вакцин на 610%;
- зростання ризику гострого розсіяного енцефаломієліту на 378%;
- підвищений ризик синус-тромбозу після векторної вакцини на 323%;
- збільшення ймовірності синдрому Гієна-Барре на 249%.
При цьому Голубовська визнає, що йдеться лише про статистичне зростання, а не про доведений причинно-наслідковий зв’язок.
Спростування: що каже наука
Біолог Дмитро Демаш зазначає, що наведені Голубовською висновки є перекрученими, а самі результати дослідження вказують на протилежне. І власне, якщо перейти на першоджерело і вивчити дані дослідження, – це очевидно. Ба більше, дослідження не є новим. Сенсаційність, яку створює Голубовська – невиправдана.
У дослідження чітко зазначено, що ризики після COVID-19 значно вищі. У науковій праці, яку Голубовська використала для залякування, пишуть абсолютно протилежне:
Ймовірність розвитку таких станів, як синдром Гієна-Барре, міокардит чи гострий розсіяний енцефаломієліт, вища після зараження SARS-CoV-2, ніж після вакцинації.
А ризик неврологічних ускладнень після COVID-19 перевищує аналогічний ризик після вакцинації у 617 разів. Це прямо підтверджує користь щеплення.
Дослідження не виявило нових побічних ефектів. Усі ризики, що обговорюються, вже були відомі ще у 2021 році і внесені до інструкцій до вакцин.
Методологія дослідження враховує період 2015–2019 років для порівняння частоти хвороб, однак багато факторів змінилося: сам COVID-19, карантинні обмеження, зміни в доступі до медицини. Це створює статистичний "шум", що може впливати на результати, зазначив біолог Олександр Панчин.
Які маніпуляції використовує Голубовська
- Перекручування контексту дослідження
Висновки дослідження свідчать про те, що переваги вакцинації значно перевищують ризики. Проте Голубовська зосереджується лише на побічних ефектах, ігноруючи головний меседж наукової роботи.
- Використання відсотків без реальних чисел
Наприклад, зростання ризику енцефаломієліту на 378% звучить страшно, але в абсолютних цифрах це означає 7 випадків на 40 мільйонів доз, що є мізерною ймовірністю.
- Ігнорування базового рівня ризику
У дослідженні вказано, що ризик тромбозів після другої дози AstraZeneca не відрізняється від базового рівня. Також ризик тромбозів після мРНК-вакцин взагалі не перевищував природний фон.
- Замовчування користі вакцинації
Усі наукові дані вказують на те, що ризики тяжких наслідків COVID-19 значно вищі за можливі ускладнення після вакцинації. Проте Голубовська ці факти не згадує.
Чому маніпуляції небезпечніРозповсюдження перекручених висновків наукових досліджень грає на руку антивакцинаторським настроям і підриває довіру до доказової медицини. Важливо розуміти, що вакцинація залишалася і залишається найефективнішим способом захисту від тяжких наслідків COVID-19.
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