"Сенсаційна правда" про вакцини: розбираємо маніпуляції Голубовської

Останнім часом у соцмережах поширюються заяви про нібито серйозні ризики, пов’язані з вакцинацією від коронавірусу. Зокрема, інфекціоністка Ольга Голубовська посилається на міжнародне дослідження, що охоплює 99 мільйонів людей, і заявляє про значне зростання ризику міокардиту, енцефал/омієліту та інших станів після щеплення. Однак ці твердження є маніпулятивними і не відповідають дійсності.

Насправді дослідження, на яке вона посилається, підтверджує протилежне: ймовірність важких ускладнень після зараження коронавірусом у десятки і сотні разів перевищує ризики після вакцинації. Однак Голубовська вибірково інтерпретує дані, щоб створити уявлення про небезпеку щеплень. 24 Канал розбирає цю маніпуляцію детальніше.

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Що заявила Ольга Голубовська

Голубовська стверджує, що вакцинація від коронавірусу може бути пов'язана зі зростанням ризику серцево-судинних, гематологічних і неврологічних захворювань. За її словами, у дослідженні нібито підтвердили:

зростання ризику міокардиту після мРНК-вакцин на 610%;

зростання ризику гострого розсіяного енцефаломієліту на 378%;

підвищений ризик синус-тромбозу після векторної вакцини на 323%;

збільшення ймовірності синдрому Гієна-Барре на 249%.

При цьому Голубовська визнає, що йдеться лише про статистичне зростання, а не про доведений причинно-наслідковий зв’язок.

Спростування: що каже наука

Біолог Дмитро Демаш зазначає, що наведені Голубовською висновки є перекрученими, а самі результати дослідження вказують на протилежне. І власне, якщо перейти на першоджерело і вивчити дані дослідження, – це очевидно. Ба більше, дослідження не є новим. Сенсаційність, яку створює Голубовська – невиправдана.

У дослідження чітко зазначено, що ризики після COVID-19 значно вищі. У науковій праці, яку Голубовська використала для залякування, пишуть абсолютно протилежне:

Ймовірність розвитку таких станів, як синдром Гієна-Барре, міокардит чи гострий розсіяний енцефаломієліт, вища після зараження SARS-CoV-2, ніж після вакцинації.

А ризик неврологічних ускладнень після COVID-19 перевищує аналогічний ризик після вакцинації у 617 разів. Це прямо підтверджує користь щеплення.

Дослідження не виявило нових побічних ефектів. Усі ризики, що обговорюються, вже були відомі ще у 2021 році і внесені до інструкцій до вакцин.

Методологія дослідження враховує період 2015–2019 років для порівняння частоти хвороб, однак багато факторів змінилося: сам COVID-19, карантинні обмеження, зміни в доступі до медицини. Це створює статистичний "шум", що може впливати на результати, зазначив біолог Олександр Панчин.

Які маніпуляції використовує Голубовська

Перекручування контексту дослідження

Висновки дослідження свідчать про те, що переваги вакцинації значно перевищують ризики. Проте Голубовська зосереджується лише на побічних ефектах, ігноруючи головний меседж наукової роботи.

Використання відсотків без реальних чисел

Наприклад, зростання ризику енцефаломієліту на 378% звучить страшно, але в абсолютних цифрах це означає 7 випадків на 40 мільйонів доз, що є мізерною ймовірністю.

Ігнорування базового рівня ризику

У дослідженні вказано, що ризик тромбозів після другої дози AstraZeneca не відрізняється від базового рівня. Також ризик тромбозів після мРНК-вакцин взагалі не перевищував природний фон.

Замовчування користі вакцинації

Усі наукові дані вказують на те, що ризики тяжких наслідків COVID-19 значно вищі за можливі ускладнення після вакцинації. Проте Голубовська ці факти не згадує.