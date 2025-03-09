"Не стримуйтесь": чи допомагає вам лайка полегшити біль – нові цікаві докази

Якщо ви вдарилися об край столу або порізали палець, велика ймовірність, що перше слово, яке зірветься з ваших вуст, буде нецензурним. І, як з’ясували вчені, це зовсім не випадковість.

Наукові дослідження показують, що лайка може зменшувати больові відчуття, інформує 24 Канал. Тепер фахівці намагаються з’ясувати, як саме це працює та чи можна використовувати цей ефект у медицині.

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Чому лайка допомагає переносити біль

Дослідниця психології Оксфордського університету Оллі Робертсон у коментарі The Washington Post наголосила: "Лайка справді має силу. Вона допомагає нам переносити біль".

Ще у 2009 році дослідник Річард Стівенс із Університету Кіла провів експеримент, у якому учасники тримали руки в крижаній воді та при цьому повторювали або лайливе слово, або нейтральне. Виявилося, що ті, хто використовував нецензурні слова, значно довше витримували холод і повідомляли про менше відчуття болю.

Професор фізичної терапії Нік Вашмут із Самфордського університету досліджує можливість застосування лайливих слів у клінічній практиці. Його мета – зрозуміти, які фактори впливають на знеболювальний ефект нецензурної лексики:

частота використання лайки у повсякденному житті,

вік людини,

сила емоційного забарвлення слова,

оточення, у якому воно вживається.

Вашмут навіть припускає, що в майбутньому можна буде "призначати" певні слова для полегшення болю. Дослідник радить вибирати слова, які природно вихоплюються в момент болю. Якщо ж таке слово важко придумати, можна використати одне з найпоширеніших лайливих слів.

Ключові рекомендації:

вимовляти слово в рівномірному темпі (раз на секунду або раз на три секунди),

дотримуватися нормальної гучності,

використовувати слова, які викликають у вас сильні емоції.

Поки що невідомо, чи працює цей ефект, якщо лайку вимовляти подумки. Отже, наступного разу, коли ви випадково вдаритеся, не стримуйтеся – наука на вашому боці!