"Не сдерживайтесь": помогает ли вам ругань облегчить боль – новые интересные доказательства

Если вы ударились о край стола или порезали палец, велика вероятность, что первое слово, которое сорвется с ваших уст, будет нецензурным. И, как выяснили ученые, это вовсе не случайность.

Научные исследования показывают, что ругань может уменьшать болевые ощущения, информирует 24 Канал. Теперь специалисты пытаются выяснить, как именно это работает и можно ли использовать этот эффект в медицине.

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Почему ругань помогает переносить боль

Исследовательница психологии Оксфордского университета Олли Робертсон в комментарии The Washington Post подчеркнула: "Ругань действительно имеет силу. Она помогает нам переносить боль".

Еще в 2009 году исследователь Ричард Стивенс из Университета Кила провел эксперимент, в котором участники держали руки в ледяной воде и при этом повторяли или ругательное слово, или нейтральное. Оказалось, что те, кто использовал нецензурные слова, значительно дольше выдерживали холод и сообщали о меньшем ощущении боли.

Профессор физической терапии Ник Вашмут из Самфордского университета исследует возможность применения бранных слов в клинической практике. Его цель – понять, какие факторы влияют на обезболивающий эффект нецензурной лексики:

частота использования ругани в повседневной жизни,

возраст человека,

сила эмоциональной окраски слова,

окружение, в котором оно употребляется.

Вашмут даже предполагает, что в будущем можно будет "назначать" определенные слова для облегчения боли. Исследователь советует выбирать слова, которые естественно выхватываются в момент боли. Если же такое слово трудно придумать, можно использовать одно из самых распространенных бранных слов.

Ключевые рекомендации:

произносить слово в равномерном темпе (раз в секунду или раз в три секунды),

придерживаться нормальной громкости,

использовать слова, которые вызывают у вас сильные эмоции.

Пока что неизвестно, работает ли этот эффект, если ругань произносить мысленно. Так что, следующий раз, когда вы случайно ударитесь, не сдерживайтесь – наука на вашей стороне!