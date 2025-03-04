Панацея чи переоцінений овоч: чи справді буряк настільки корисний

Буряк – це коренеплід із дуже хорошим складом, до якого входять клітковина, антиоксиданти, нітрати та багато інших корисних речовин. Він сприяє покращенню кровообігу, знижує рівень артеріального тиску, зменшує ризик розвитку серцево-судинних захворювань і деяких видів раку.

Цей яскраво-червоний коренеплід із характерним землистим ароматом широко використовують у кулінарії. Буряк можна варити, запікати, смажити або вживати сирим. З нього готують супи, салати, випічку, смузі та соки, повідомляє 24 Канал з посиланням на Cleveland Clinic.

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Користь буряка

У 100 грамах цього овочу міститься 2,8 грама клітковини, яка позитивно впливає на організм. Вона допомагає регулювати рівень цукру в крові, підтримувати нормальну вагу, а також знижує рівень холестерину. Додавання клітковини до раціону сприяє зменшенню ризику розвитку серцево-судинних захворювань і раку кишківника, зокрема товстої кишки.

Буряк, як і інші продукти фіолетового кольору, є багатим джерелом антиоксидантів. Ці речовини захищають клітини від пошкоджень, що, своєю чергою, знижує ймовірність виникнення онкологічних захворювань і хвороб серця.

Коренеплід також вирізняється високим вмістом беталаїнів – речовин із протизапальними властивостями. Дослідження показують, що капсули з беталаїнами можуть зменшувати біль у суглобах при остеоартриті. Проте, оскільки такі дослідження проводилися на невеликій групі учасників, наразі зарано стверджувати, що буряк справді допомагає при таких недугах.

Ще одним важливим компонентом буряка є нітрати. Вони здатні знижувати тиск, що підтверджується експериментами. Наприклад, вживання бурякового соку продемонструвало зниження тиску в людей із гіпертонією. Проте вибірка учасників у дослідженні була обмеженою – всього 68 добровольців – тому робити остаточні висновки поки рано.

Крім того, буряк є чудовим джерелом калію, який допомагає розслабляти стінки кровоносних судин, знижуючи цим самим артеріальний тиск.

Потенційна шкода від буряка

Проте у цього коренеплоду є й недоліки. У буряку присутні оксалати – речовини, які можуть провокувати утворення каменів у нирках. Якщо у вас є схильність до таких проблем, потрібно вживати буряк з обережністю.

Варто пам’ятати, що, попри всі корисні властивості, буряк не є лікарським засобом. Це лише продукт, який може збагатити ваш раціон і зробити його більш різноманітним.