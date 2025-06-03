Одна банка на день – і ризик інсульту: нові дані про дієтичну колу

Попри нуль калорій і відсутність цукру, дієтична кола далеко не безпечна альтернатива солодким напоям. Американські дієтологи пов’язують регулярне вживання напою зі зростанням ризику серцевих захворювань, інсультів та порушеннями обміну речовин.

Навіть одна порція може підвищити ймовірність миготливої аритмії – потенційно небезпечного порушення ритму серця, розповіла для Fox News Digital кардіодієтологиня з Нью-Йорка Мішель Рутенштейн, інформує 24 Канал.

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Достатньо двох банок дієтичної коли на день – і ризики серцево-судинних хвороб суттєво зростають,

– зазначає лікарка.

Шкода дієтичної коли

Причиною називають не лише штучні підсолоджувачі (зокрема аспартам), а й їхній вплив на мікрофлору кишківника – що, своєю чергою, асоціюється з хронічними захворюваннями, включаючи діабет 2 типу та ожиріння.

"Багато моїх клієнтів були шоковані, коли зрозуміли, наскільки сильну залежність викликає дієтична кола", – додала експертка.

Варто знати! Аспартам ВООЗ визнала потенційно канцерогенним агентом. Хоча FDA досі вважає його безпечним і дозволяє використання в США, Канаді та ЄС, фахівці радять шукати менш ризиковані альтернативи.

Що пити замість коли

Комбуча з низьким вмістом цукру — природне джерело пробіотиків;

Газована вода без ароматизаторів або з додаванням лайму чи лимону;

Зелений газований чай — багатий на антиоксиданти і з легким вмістом кофеїну;

А найкраща альтернатива – звичайна питна вода, вона підтримує травлення, шкіру і загальне самопочуття.