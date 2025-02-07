Скільки дітей в Україні мають ожиріння: тривожні результати дослідження

В Україні кожна п’ята дитина має проблему з надлишковою вагою. Серед головних причин ожиріння у дітей виокремлюють неправильний раціон та недостатній рівень фізичної активності.

Такі дані отримали в результаті першого національного дослідження, проведеного в Україні для визначення поширеності надмірної ваги та ожиріння у дітей молодшого шкільного віку. Презентація цих результатів відбулася 4 лютого у Києві, передає 24 Канал.

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Поширеність ожиріння серед українських дітей

Згідно з отриманою статистикою, серед дітей вікової категорії 6 – 8 років 22,96% мають зайву вагу, з яких 9,13% страждають на ожиріння, а 2,63% мають важку форму ожиріння. Водночас проблема частіше фіксується у хлопчиків: 25,24% проти 20,72% у дівчат.

Серед основних ризиків появи надмірної ваги вказані незбалансоване харчування та малорухливий спосіб життя.

За результатами дослідження, щодня свіжі фрукти вживають лише 55,3% дітей, а овочі – 41,4%. Натомість значна частина дітей споживає надлишкову кількість цукру: 20,3% щодня п’ють підсолоджені напої, а 17,8% регулярно їдять солодощі.

Окрім цього, третина дітей майже не займається фізичною активністю, а понад половина (54%) користуються гаджетами більш ніж дві години на добу у будні. У вихідні цей показник збільшується до 83,4%.

Надмірна маса тіла у дітей – це додаткове навантаження на опорно-руховий апарат та серцево-судинну і дихальну системи, що може призводити до розвитку хронічних хвороб. Тому нашим головним завданням є популяризація здорової поведінки,

– підкреслив Михайло Росада, генеральний директор Центру громадського здоров’я.

Як цьому протидіяти

Для протидії проблемі експерти наголошують на необхідності комплексного підходу. Він має включати покращення харчування у школах, стимулювання фізичної активності, обмеження використання гаджетів, а також проведення освітніх заходів для дітей та їхніх батьків.

У дослідженні, яке проходило з листопада 2023 по лютий 2024 року, взяли участь учні 1 – 2 класів, їхні опікуни, а також представники освітніх установ. Було опитано 3557 дітей і 3601 опікуна у 187 школах, розташованих у 20 регіонах України, за винятком тимчасово окупованих територій та зон, де ведуться бойові дії.