Сколько детей в Украине имеют ожирение: тревожные результаты исследования

В Украине каждый пятый ребенок имеет проблему с избыточным весом. Среди главных причин ожирения у детей выделяют неправильный рацион и недостаточный уровень физической активности.

Такие данные получили в результате первого национального исследования, проведенного в Украине для определения распространенности избыточного веса и ожирения у детей младшего школьного возраста. Презентация этих результатов состоялась 4 февраля в Киеве, передает 24 Канал.

Также на тему В Украине изменили рекомендации по раннему выявлению рака: что изменилось

Распространенность ожирения среди украинских детей

Согласно полученной статистике, среди детей возрастной категории 6 – 8 лет 22,96% имеют лишний вес, из которых 9,13% страдают ожирением, а 2,63% имеют тяжелую форму ожирения. В то же время проблема чаще фиксируется у мальчиков: 25,24% против 20,72% у девочек.

Среди основных рисков появления избыточного веса указаны несбалансированное питание и малоподвижный образ жизни.

По результатам исследования, ежедневно свежие фрукты употребляют только 55,3% детей, а овощи – 41,4%. Зато значительная часть детей потребляет избыточное количество сахара: 20,3% ежедневно пьют подслащенные напитки, а 17,8% регулярно едят сладости.

Кроме этого, треть детей почти не занимается физической активностью, а более половины (54%) пользуются гаджетами более двух часов в сутки в будни. В выходные этот показатель увеличивается до 83,4%.

Избыточная масса тела у детей – это дополнительная нагрузка на опорно-двигательный аппарат и сердечно-сосудистую и дыхательную системы, что может приводить к развитию хронических болезней. Поэтому нашей главной задачей является популяризация здорового поведения,

– подчеркнул Михаил Росада, генеральный директор Центра общественного здоровья.

Как этому противодействовать

Для противодействия проблеме эксперты отмечают необходимость комплексного подхода. Он должен включать улучшение питания в школах, стимулирование физической активности, ограничение использования гаджетов, а также проведение образовательных мероприятий для детей и их родителей.

В исследовании, которое проходило с ноября 2023 по февраль 2024 года, приняли участие ученики 1 – 2 классов, их опекуны, а также представители образовательных учреждений. Было опрошено 3557 детей и 3601 опекуна в 187 школах, расположенных в 20 регионах Украины, за исключением временно оккупированных территорий и зон, где ведутся боевые действия.