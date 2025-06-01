Пухлини, які не видно: вчені назвали точніший метод діагностики раку у жінок

Жінки з щільною тканиною молочних залоз мають вищий ризик розвитку раку грудей. Водночас виявити пухлини у них значно складніше: на знімках вони можуть зливатися зі щільною тканиною, маскуючись серед білих плям.

Науковці, які провели масштабне дослідження, результати якого опублікувало видання The Lancet, дійшли висновку: мамографія з контрастною речовиною (на основі йоду) дає значно точніші результати, ніж звичне УЗД, передає 24 Канал.

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Деталі відкриття

В рамках дослідження вивчали медичні дані понад 9 000 жінок віком від 50 до 70 років. Усі мали щільну молочну залозу – це стан, при якому у грудях переважає фіброзна і залозиста тканина над жировою. Така щільність ускладнює діагностику: новоутворення на знімках виглядають так само, як і щільна тканина – білими плямами.

Але контрастна мамографія змінює ситуацію. Річ у тім, що пухлини поглинають йод і стають помітнішими навіть на складних знімках.

Важливо! За словами авторки дослідження Фіони Гілберт, цей метод дозволяє виявляти втричі більше інвазивних форм раку, ніж УЗД, і знаходити навіть дуже дрібні пухлини, які не видно при звичайній мамографії.

Хоча МРТ залишається найефективнішим інструментом діагностики, він значно дорожчий та менш доступний. Натомість контрастна мамографія має всі шанси стати новим стандартом скринінгу для жінок із щільною тканиною грудей, наголошують дослідники.