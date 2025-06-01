Опухоли, которые не видны: ученые назвали более точный метод диагностики рака у женщин

Женщины с плотной тканью молочных желез имеют более высокий риск развития рака груди. При этом обнаружить опухоли у них значительно сложнее: на снимках они могут сливаться с плотной тканью, маскируясь среди белых пятен.

Ученые, которые провели масштабное исследование, результаты которого опубликовало издание The Lancet, пришли к выводу: маммография с контрастным веществом (на основе йода) дает значительно более точные результаты, чем привычное УЗИ, передает 24 Канал.

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Детали открытия

В рамках исследования изучали медицинские данные более 9 000 женщин в возрасте от 50 до 70 лет. Все имели плотную молочную железу – это состояние, при котором в груди преобладает фиброзная и железистая ткань над жировой. Такая плотность затрудняет диагностику: новообразования на снимках выглядят так же, как и плотная ткань – белыми пятнами.

Но контрастная маммография меняет ситуацию. Дело в том, что опухоли поглощают йод и становятся более заметными даже на сложных снимках.

Важно! По словам автора исследования Фионы Гилберт, этот метод позволяет выявлять втрое больше инвазивных форм рака, чем УЗИ, и находить даже очень мелкие опухоли, которые не видны при обычной маммографии.

Хотя МРТ остается самым эффективным инструментом диагностики, он значительно дороже и менее доступен. Зато контрастная маммография имеет все шансы стать новым стандартом скрининга для женщин с плотной тканью груди, отмечают исследователи.