85% населення світу не отримує достатньо необхідної поживної речовини в раціоні

У світі фіксують небезпечну тенденцію – дефіцит омега-3 жирних кислот, що може мати серйозні наслідки для здоров'я населення.

За даними дослідження Університету Кейс Вестерн Резерв, близько 85% населення у світі не отримує достатньої кількості омега-3, що пов'язано з екологічними змінами, такими як потепління океанів, надмірний вилов риби та забруднення. Результати опублікували в журналі AJPM Focus, інформує 24 Канал.

Дивіться також Кому не варто поєднувати корицю та ліки: вивили несподівану взаємодію

Зауважте. Омега-3 жирні кислоти є життєво необхідними для організму, оскільки вони підтримують роботу мозку, серця, зору та імунної системи. Оскільки організм не може синтезувати ці кислоти самостійно, вони повинні надходити з їжею або добавками. Основні джерела омега-3 – це риба та деякі рослинні продукти.

Брак омега-3 в раціоні

Сучасні раціони не забезпечують достатньої кількості чистих і доступних джерел омега-3. Крім того, надмірне споживання омега-6 жирних кислот, які переважають у багатьох індустріальних продуктах, порушує баланс омега-3 до омега-6, що може призводити до запальних процесів в організмі.

Вчені б'ють на сполох

Вчені закликають до перегляду підходів до харчування, зокрема до збільшення виробництва продуктів, багатих на омега-3, та зменшення споживання омега-6. Також радять впроваджувати сталі практики рибальства та захисту океанів, щоб забезпечити доступ до чистих джерел омега-3 для всіх верств населення.

Наголошують, що ці заходи є не лише питанням харчування, але й важливими для громадського здоров'я та екологічної справедливості.