Чому ви не худнете, навіть якщо все робите правильно: перевірте ці вітаміни
- Недостатність вітамінів D, магнію, цинку, заліза, вітамінів групи B, йоду та селену може уповільнити обмін речовин та завадити схудненню.
- Джерела цих вітамінів і мінералів включають м'ясо, морепродукти, горіхи, насіння, зелень, злаки та рибу.
Навіть ідеальна дієта та активні тренування можуть не спрацювати, якщо організм відчуває нестачу вітамінів. Дефіцит певних мікроелементів здатен не лише сповільнити обмін речовин, а й зовсім заблокувати процес схуднення.
Дефіцити вітамінів
Про це нагадують експерти, зокрема нутриціологиня Наталія Мічковська, передає 24 Канал з посиланням на "РБК-Україна".
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Вітамін D
Цей вітамін критично важливий для обміну речовин і гормонального балансу. Він допомагає організму правильно засвоювати кальцій і фосфор, підтримувати здоров'я кісток, м'язів та тканин.
При достатньому рівні вітаміну D краще працює інсулін, зменшується схильність до відкладення жиру (особливо в області живота), а також врівноважуються гормони голоду й ситості – лептин і грелін. Його нестача може викликати постійне відчуття голоду, зниження м’язової сили та гальмування метаболізму.
Магній
Цей мінерал допомагає контролювати рівень цукру в крові, покращує сон, знижує рівень стресу – а отже, і ризик емоційного переїдання. Магній також сприяє м'язовому відновленню після фізичних навантажень.
Джерела: мигдаль, кеш'ю, насіння гарбуза й соняшника, шпинат, бобові, цільнозернові продукти, чорний шоколад.
Цинк
Цинк безпосередньо впливає на гормони щитоподібної залози та лептин, а його дефіцит може сповільнити обмін речовин. Він також бере участь у синтезі білка та підтримці м'язової маси – ключового "помічника" у спалюванні калорій.
Джерела: м'ясо, морепродукти, гарбузове насіння.
Залізо
Низький рівень заліза означає менше енергії – а значить, менше руху й гірша витрата калорій. Його дефіцит пов'язаний із млявістю, поганим настроєм і втратою мотивації.
Джерела: червоне м'ясо, печінка, зелень, бобові.
Вітаміни групи В (В6, В12, фолієва кислота)
Ці вітаміни потрібні для ефективного перетворення їжі на енергію. Їхня недостатність викликає втому, дратівливість і погіршує настрій – що ускладнює контроль харчування та тренувань.
Джерела: м'ясо, риба, яйця, злаки.
Йод і селен
Ці мікроелементи необхідні для повноцінної роботи щитоподібної залози. Без них навіть найкраща дієта не допоможе схуднути.
Джерела йоду – морська капуста, риба. Селену – бразильські горіхи, риба, яйця.
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