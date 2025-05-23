Почему вы не худеете, даже если все делаете правильно: проверьте эти витамины

Даже идеальная диета и активные тренировки могут не сработать, если организм испытывает недостаток витаминов. Дефицит определенных микроэлементов способен не только замедлить обмен веществ, но и вовсе заблокировать процесс похудения.

Дефициты витаминов

Об этом напоминают эксперты, в частности нутрициолог Наталья Мичковская, передает 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".

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Витамин D

Этот витамин критически важен для обмена веществ и гормонального баланса. Он помогает организму правильно усваивать кальций и фосфор, поддерживать здоровье костей, мышц и тканей.

При достаточном уровне витамина D лучше работает инсулин, уменьшается склонность к отложению жира (особенно в области живота), а также уравновешиваются гормоны голода и сытости – лептин и грелин. Его недостаток может вызвать постоянное чувство голода, снижение мышечной силы и торможение метаболизма.

Магний

Этот минерал помогает контролировать уровень сахара в крови, улучшает сон, снижает уровень стресса – а следовательно, и риск эмоционального переедания. Магний также способствует мышечному восстановлению после физических нагрузок.

Источники: миндаль, кешью, семена тыквы и подсолнечника, шпинат, бобовые, цельнозерновые продукты, черный шоколад.

Цинк

Цинк непосредственно влияет на гормоны щитовидной железы и лептин, а его дефицит может замедлить обмен веществ. Он также участвует в синтезе белка и поддержании мышечной массы – ключевого "помощника" в сжигании калорий.

Источники: мясо, морепродукты, тыквенные семечки тыквенные семечки.

Железо

Низкий уровень железа означает меньше энергии – а значит, меньше движения и хуже расход калорий. Его дефицит связан с вялостью, плохим настроением и потерей мотивации.

Источники: красное мясо, печень, печень зелень, бобовые.

Витамины группы В (В6, В12, фолиевая кислота)

Эти витамины нужны для эффективного преобразования пищи в энергию. Их недостаточность вызывает усталость, раздражительность и ухудшает настроение – что затрудняет контроль питания и тренировок.

Источникимясо, рыба, яйца, злаки.

Йод и селен

Эти микроэлементы необходимы для полноценной работы щитовидной железы. Без них даже самая лучшая диета не поможет похудеть.

Источники йода – морская капуста, рыба. Селена – бразильские орехи, рыба, яйца.