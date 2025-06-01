Чому сіпається око і м'язи: 12 неочевидних причин

Мимовільні посмикування м'язів – знайоме відчуття, яке може з'явитися зненацька: в оці, литці, стегні чи руці. Найчастіше воно непомітне, проте іноді може відчутно заважати. У медицині такий стан називають міокімією.

Зазвичай це не становить небезпеки й минає без лікування. Але іноді регулярні посмикування можуть бути сигналом про проблеми з очима, нервовою системою або навіть серйозні хвороби. 24 Канал з посиланням на WebMD розповідає про основні чинники, що викликають подібні скорочення м'язів.

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Причини посмикування м'язів

Дефіцит електролітів – нестача калію, магнію чи кальцію порушує роботу м’язів, що призводить до судом.

Зневоднення – недостатня кількість рідини також впливає на м’язовий тонус.

Стрес – поширений тригер, що впливає не лише на настрій, а й на тіло.

Надмір кофеїну – надлишок кави або енергетиків може спровокувати тремтіння.

Недосипання та перевтома – хронічна втома викликає слабкість і спазми.

Мала фізична активність – нетреновані м’язи швидко втомлюються.

Побічні дії ліків – деякі препарати (зокрема діуретики, антидепресанти) знижують рівень електролітів або впливають на нервову провідність.

Проблеми з нирками – часто супроводжуються судомами м’язів.

Боковий аміотрофічний склероз – рідкісна, але серйозна причина м’язового смикання.

Затиснення спинномозкового нерва – порушення іннервації викликає неконтрольовані рухи.

Нейропатія – ураження нервів через хвороби, інфекції або токсичну дію.

Синдром Ісаака – рідкісний стан, за якого нерви постійно стимулюють м’язи, навіть без сигналу з мозку.

Важливо. Якщо посмикування не минає кілька днів поспіль, супроводжується болем або іншими симптомами – варто звернутися до лікаря.