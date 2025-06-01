Чому сіпається око і м'язи: 12 неочевидних причин
- Мимовільні посмикування м'язів можуть бути викликані дефіцитом електролітів, зневодненням, стресом, надміром кофеїну, недосипанням, малою фізичною активністю, побічними діями ліків, проблемами з нирками, боковим аміотрофічним склерозом, затисненням спинномозкового нерва, нейропатією та синдромом Ісаака.
- Регулярні посмикування, які не минають декілька днів або супроводжуються болем, потребують консультації лікаря.
Мимовільні посмикування м'язів – знайоме відчуття, яке може з'явитися зненацька: в оці, литці, стегні чи руці. Найчастіше воно непомітне, проте іноді може відчутно заважати. У медицині такий стан називають міокімією.
Зазвичай це не становить небезпеки й минає без лікування. Але іноді регулярні посмикування можуть бути сигналом про проблеми з очима, нервовою системою або навіть серйозні хвороби. 24 Канал з посиланням на WebMD розповідає про основні чинники, що викликають подібні скорочення м'язів.
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Причини посмикування м'язів
- Дефіцит електролітів – нестача калію, магнію чи кальцію порушує роботу м’язів, що призводить до судом.
- Зневоднення – недостатня кількість рідини також впливає на м’язовий тонус.
- Стрес – поширений тригер, що впливає не лише на настрій, а й на тіло.
- Надмір кофеїну – надлишок кави або енергетиків може спровокувати тремтіння.
- Недосипання та перевтома – хронічна втома викликає слабкість і спазми.
- Мала фізична активність – нетреновані м’язи швидко втомлюються.
- Побічні дії ліків – деякі препарати (зокрема діуретики, антидепресанти) знижують рівень електролітів або впливають на нервову провідність.
- Проблеми з нирками – часто супроводжуються судомами м’язів.
- Боковий аміотрофічний склероз – рідкісна, але серйозна причина м’язового смикання.
- Затиснення спинномозкового нерва – порушення іннервації викликає неконтрольовані рухи.
- Нейропатія – ураження нервів через хвороби, інфекції або токсичну дію.
- Синдром Ісаака – рідкісний стан, за якого нерви постійно стимулюють м’язи, навіть без сигналу з мозку.
Важливо. Якщо посмикування не минає кілька днів поспіль, супроводжується болем або іншими симптомами – варто звернутися до лікаря.
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