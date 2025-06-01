Почему дергается глаз и мышцы: 12 неочевидных причин

Непроизвольные подергивания мышц – знакомое ощущение, которое может появиться неожиданно: в глазу, икре, бедре или руке. Чаще всего оно незаметно, однако иногда может ощутимо мешать. В медицине такое состояние называют миокимией.

Обычно это не представляет опасности и проходит без лечения. Но иногда регулярные подергивания могут быть сигналом о проблемах с глазами, нервной системой или даже серьезные болезни. 24 Канал со ссылкой на WebMD рассказывает об основных факторах, вызывающих подобные сокращения мышц.

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Причины подергивания мышц

Дефицит электролитов – недостаток калия, магния или кальция нарушает работу мышц, что приводит к судорогам.

Обезвоживание – недостаточное количество жидкости также влияет на мышечный тонус.

Стресс – распространенный триггер, что влияет не только на настроение, но и на тело.

Избыток кофеина – избыток кофе или энергетиков может спровоцировать дрожь.

Недосыпание и переутомление – хроническая усталость вызывает слабость и спазмы.

Малая физическая активность – Нетренированные мышцы быстро устают.

Побочные действия лекарств – некоторые препараты (в частности диуретики, антидепрессанты) снижают уровень электролитов или влияют на нервную проводимость.

Проблемы с почками – часто сопровождаются судорогами мышц.

Боковой амиотрофический склероз – редкая, но серьезная причина мышечного дерганья.

Зажатие спинномозгового нерва – нарушение иннервации вызывает неконтролируемые движения.

Нейропатия – поражение нервов из-за болезни, инфекции или токсического воздействия.

Синдром Исаака – редкое состояние, при котором нервы постоянно стимулируют мышцы, даже без сигнала из мозга.

Важно, что. Если подергивание не проходит несколько дней подряд, сопровождается болью или другими симптомами – стоит обратиться к врачу.