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Здоровье 24 Здоровая жизнь Почему дергается глаз и мышцы: 12 неочевидных причин
1 июня, 20:30
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Почему дергается глаз и мышцы: 12 неочевидных причин

Анастасия Лукашевская
Основні тези
  • Непроизвольные подергивания мышц могут быть вызваны дефицитом электролитов, обезвоживанием, стрессом, избытком кофеина, недосыпанием, малой физической активностью, побочными действиями лекарств, проблемами с почками, боковым амиотрофическим склерозом, зажатием спинномозгового нерва, нейропатией и синдромом Исаака.
  • Регулярные подергивания, которые не проходят несколько дней или сопровождаются болью, требуют консультации врача.

Непроизвольные подергивания мышц – знакомое ощущение, которое может появиться неожиданно: в глазу, икре, бедре или руке. Чаще всего оно незаметно, однако иногда может ощутимо мешать. В медицине такое состояние называют миокимией.

Обычно это не представляет опасности и проходит без лечения. Но иногда регулярные подергивания могут быть сигналом о проблемах с глазами, нервной системой или даже серьезные болезни. 24 Канал со ссылкой на WebMD рассказывает об основных факторах, вызывающих подобные сокращения мышц.

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Причины подергивания мышц

  • Дефицит электролитов – недостаток калия, магния или кальция нарушает работу мышц, что приводит к судорогам.
  • Обезвоживание – недостаточное количество жидкости также влияет на мышечный тонус.
  • Стресс – распространенный триггер, что влияет не только на настроение, но и на тело.
  • Избыток кофеина – избыток кофе или энергетиков может спровоцировать дрожь.
  • Недосыпание и переутомление – хроническая усталость вызывает слабость и спазмы.
  • Малая физическая активность – Нетренированные мышцы быстро устают.
  • Побочные действия лекарств – некоторые препараты (в частности диуретики, антидепрессанты) снижают уровень электролитов или влияют на нервную проводимость.
  • Проблемы с почками – часто сопровождаются судорогами мышц.
  • Боковой амиотрофический склероз – редкая, но серьезная причина мышечного дерганья.
  • Зажатие спинномозгового нерва – нарушение иннервации вызывает неконтролируемые движения.
  • Нейропатия – поражение нервов из-за болезни, инфекции или токсического воздействия.
  • Синдром Исаака – редкое состояние, при котором нервы постоянно стимулируют мышцы, даже без сигнала из мозга.

Важно, что. Если подергивание не проходит несколько дней подряд, сопровождается болью или другими симптомами – стоит обратиться к врачу.

 

Важно! Этот материал носит исключительно информационный характер и не может являться основой для постановки диагноза или медицинских выводов. Публикации на сайте основаны на последних актуальных и научно обоснованных исследованиях в области медицины. Если Вас беспокоят проблемы со здоровьем, обязательно обратитесь к врачу.