Вчені з’ясували, що впливає на апетит – і це не просто звичка

Ожиріння часто пов’язують із неправильними харчовими звичками, але вчені вважають, що проблема глибша. Нове дослідження показало – люди із зайвою вагою можуть отримувати менше задоволення від їжі, ніж ті, чия маса тіла в нормі.

Фахівці Каліфорнійського університету в Берклі припустили, що відновлення цієї здатності може допомогти боротися з ожирінням. Результати дослідження опубліковані в журналі Nature, інформує 24 Канал.

Дивіться також Чи дійсно 24-годинне голодування допомагає схуднути: користь і ризики

Експеримент проводили за участі тварин, але висновки праці відкривають перспективи відкриття альтернативного лікування ожиріння. Ба більше, це може стати заміною сучасним методам, зокрема препаратам GLP-1 (як-от Ozempic і Wegovy), що пригнічують апетит.

Що виявили вчені

У ході дослідження вчені виявили, що надмірне споживання жирної їжі знижує чутливість мозку до приємних смакових відчуттів. Дослідники довели, що підвищення рівня білка нейротензину допомагає "перезапустити" систему задоволення й повернути насолоду від їжі.

"Наше відкриття показує, що не пригнічення голоду, а повернення задоволення від їжі може змінити харчову поведінку", – пояснює нейробіолог Стефан Ламмел.

Зауважте. За словами дослідника, миші та люди мають схожу будову мозку, тож результати можуть бути корисними й для людей. В експериментах миші з відновленим рівнем нейротензину їли менше та ставилися до їжі більш усвідомлено.

Аби зрозуміти, чи отримує ваш мозок задоволення від їжі, достатньо прислухатися до себе:

Чи дійсно ви відчуваєте смак їжі, чи просто їсте «на автоматі»?

Чи їжа приносить задоволення, чи це просто звичка?

Чи ви ситі й задоволені, чи продовжуєте їсти без потреби?

Вчені радять не поспішати за столом, експериментувати з корисними й смачними продуктами та звертати увагу на власні відчуття. Головне – не звинувачувати себе, адже переїдання може бути пов'язане не з браком сили волі, а зі змінами в мозку. А це означає, що харчові звички можна усвідомити й змінити.