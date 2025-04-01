Ученые выяснили, что влияет на аппетит –и это не просто привычка
- Ученые из Калифорнийского университета в Беркли обнаружили, что люди с лишним весом могут получать меньше удовольствия от еды, чем те, чья масса тела в норме, из-за сниженной чувствительности мозга к приятным вкусовым ощущениям.
- Повышение уровня белка нейротензина может "перезапустить" систему удовольствия и вернуть наслаждение от еды, предлагая альтернативу современным методам лечения ожирения, таким как препараты GLP-1.
Ожирение часто связывают с неправильными пищевыми привычками, но ученые считают, что проблема глубже. Новое исследование показало, что люди с лишним весом могут получать меньше удовольствия от еды, чем те, чья масса тела в норме.
Специалисты Калифорнийского университета в Беркли предположили, что восстановление этой способности может помочь бороться с ожирением. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature, информирует 24 Канал
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Эксперимент проводили с участием животных, но выводы работы открывают перспективы открытия альтернативного лечения ожирения. Более того, это может стать заменой современным методам, в частности препаратам GLP-1 (например Ozempic и Wegovy), подавляющих аппетит.
Что обнаружили ученые
В ходе исследования ученые обнаружили, что чрезмерное потребление жирной пищи снижает чувствительность мозга к приятным вкусовым ощущениям. Исследователи доказали, что повышение уровня белка нейротензина помогает "перезапустить" систему удовольствия и вернуть наслаждение от еды.
"Наше открытие показывает, что не подавление голода, а возвращение удовольствия от еды может изменить пищевое поведение", – объясняет нейробиолог Стефан Ламмел.
Заметьте. По словам исследователя, мыши и люди имеют схожее строение мозга, поэтому результаты могут быть полезными и для людей. В экспериментах мыши с восстановленным уровнем нейротензина ели меньше и относились к еде более осознанно.
Чтобы понять, получает ли ваш мозг удовольствие от еды, достаточно прислушаться к себе:
- Действительно ли вы чувствуете вкус еды, или просто едите "на автомате"?
- Приносит ли еда удовольствие, или это просто привычка?
- Вы сыты и довольны, или продолжаете есть без надобности?
Ученые советуют не спешить за столом, экспериментировать с полезными и вкусными продуктами и обращать внимание на собственные ощущения. Главное – не обвинять себя, ведь переедание может быть связано не с нехваткой силы воли, а с изменениями в мозге. А это значит, что пищевые привычки можно осознать и изменить.
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