Найшкідливіша харчова звичка, яка руйнує метаболізм

Коли йдеться про схуднення, багато людей вирішує, що достатньо просто менше їсти, та насправді все складніше. Річ у тім, що різке обмеження калорій, а згодом поверненням до старих харчових звичок – може запустити довготривалі зміни в організмі.

Що таке "йо-йо-дієта" та чому вона небезпечна?

Цей ефект називають "йо-йо-дієта", коли вага то падає, то стрімко повертається. Причому повертається зазвичай навіть більше, ніж вдалось скинути. Здавалося б, тимчасове явище, але насправді воно має тривалі наслідки для організму. Детальніше розповідає 24 Канал з посиланням на нове дослідження, що опубліковане в NCBI.

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Зауважте. Статистика свідчить, що понад 50% жінок і третина чоловіків хоча б раз проходили через ці гойдалки ваги. У деяких – це хронічна ситуація, яка тягнеться роками.

Як проводили дослідження?

Французькі вчені вирішили вивчити, як такі "гойдалки" впливають на тіло. Для цього вони провели експеримент на мишах:

якийсь час тварини отримували збалансовану їжу,

а потім навпаки – жирну та солодку, схожу на типову західну дієту.

У результаті, коли миші поверталися до нездорового раціону, вони їли більше – навіть не будучи голодними,

– ідеться у висновках.

Що ще цікавого виявили вчені?

Детальний аналіз показав цікаві зміни в кишковій мікрофлорі. Композиція бактерій змінилася так, що ті почали впливати на апетит, метаболізм і тягу до калорій. Ба більше, коли ці бактерії пересадили здоровим мишам, ті також почали переїдати.

Ба більше, у мозку теж вчені виявили зміни, зокрема, у центрах, які відповідають за "нагороди" (наприклад, задоволення від їжі), спостерігалася підвищена активність.

Чи актуально це для людей?

Так, адже у людей теж, імовірно, можна спостерігати схожу історію: після циклів схуднення і набору ваги організм "запам'ятовує" стрес і починає запасати жир на випадок нового "голодування". Дієтологи пояснюють, що набрані кілограми після таких дієт складаються переважно з жирової тканини, а не м'язів, що погіршує обмін речовин.

До того ж, ті, хто худне лише за рахунок зменшення калорій, часто ігнорують фізичну активність. А без навантажень тіло втрачає м'язи, силу і витривалість.

Важливо! Найбільше такі дієти шкодять не фігурі. Річ у тім, що регулярні коливання ваги пов'язані з вищим ризиком розвитку діабету 2 типу, серцевих захворювань і навіть передчасної смерті від інфаркту або інсульту.