Самая вредная пищевая привычка, которая разрушает метаболизм

Когда речь идет о похудении, многие люди решают, что достаточно просто меньше есть, но на самом деле все сложнее. Дело в том, что резкое ограничение калорий, а затем возвращение к старым пищевым привычкам может запустить долговременные изменения в организме.

Что такое "йо-йо-диета" и почему она опасна?

Этот эффект называют "йо-йо-диета", когда вес то падает, то стремительно возвращается. Причем возвращается обычно даже больше, чем удалось сбросить. Казалось бы, временное явление, но на самом деле оно имеет длительные последствия для организма. Подробнее рассказывает 24 Канал со ссылкой на новое исследование, опубликованное в NCBI.

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Заметьте. Статистика свидетельствует, что более 50% женщин и треть мужчин хотя бы раз проходили через эти качели веса. У некоторых – это хроническая ситуация, которая тянется годами.

Как проводили исследование?

Французские ученые решили изучить, как такие "качели" влияют на тело. Для этого они провели эксперимент на мышах:

какое-то время животные получали сбалансированную пищу,

а потом наоборот – жирную и сладкую, похожую на типичную западную диету.

В результате, когда мыши возвращались к нездоровому рациону, они ели больше – даже не будучи голодными,

– говорится в выводах.

Что еще интересного обнаружили ученые?

Детальный анализ показал интересные изменения в кишечной микрофлоре. Композиция бактерий изменилась так, что те начали влиять на аппетит, метаболизм и тягу к калориям. Более того, когда эти бактерии пересадили здоровым мышам, те также начали переедать.

Более того, в мозге тоже ученые обнаружили изменения, в частности, в центрах, которые отвечают за "награды" (например, удовольствие от еды), наблюдалась повышенная активность.

Актуально ли это для людей?

Да, ведь у людей тоже, вероятно, можно наблюдать похожую историю: после циклов похудения и набора веса организм "запоминает" стресс и начинает запасать жир на случай нового "голодания". Диетологи объясняют, что набранные килограммы после таких диет состоят преимущественно из жировой ткани, а не мышц, что ухудшает обмен веществ.

К тому же, те, кто худеет только за счет уменьшения калорий, часто игнорируют физическую активность. А без нагрузок тело теряет мышцы, силу и выносливость.

Важно! Больше всего такие диеты вредят не фигуре. Дело в том, что регулярные колебания веса связаны с более высоким риском развития диабета 2 типа, сердечных заболеваний и даже преждевременной смерти от инфаркта или инсульта.