Дитина не хоче їсти: як зрозуміти, що це проблема та що з цим робити

"Ой, який худенький! Чому він так мало їсть? Точно здоровий?" – інколи важко відрізнити суб’єктивну думку від справжніх фактів. Пояснюємо, як зрозуміти, чи справді дитина їсть недостатньо, чи приводів для хвилювань немає.

Природно, коли батьки дбаючи про здоровʼя дітей, задумуються про їхнє харчування. Чи отримують вони достатньо їжі? Чи варто щось додати або, навпаки, прибрати з раціону? Про це розповідає 24 Канал з посиланням на NHS.

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Особливо важко, коли дитина перебірлива в їжі або зовсім відмовляється від неї. Додатковий стрес можуть викликати й оточення – їхні слова іноді бувають недоречними або недостатньо тактовними.

Як виявити проблему

Навіть не заглиблюючись у тему дитячого харчування, можна визначити, чи достатньо їсть дитина. Якщо малюк нормально росте відповідно до свого віку, а його вага не викликає занепокоєння у лікаря, причин для хвилювань немає.

Думка оточення, навіть найближчих людей, не завжди відповідає професійному підходу. Усі питання, що стосуються здоров’я дитини, краще обговорювати з педіатром, якому ви довіряєте.

Чому діти мало їдять

Багато дітей їдять мало, і причин цьому може бути досить багато. У більшості випадків вони не пов’язані з серйозними проблемами зі здоров’ям.

Можливі причини:

Природне уповільнення росту, коли потреба в енергії з їжі зменшується. Постійні перекуси, які знижують апетит перед основними прийомами їжі. Затримка з введенням прикорму – важливо не пропустити "золоте вікно" для знайомства з новими продуктами до року. Негативний досвід із їжею, наприклад, дитина подавилася або обпеклася, через що виникла асоціація страху. Відсутність чіткого режиму харчування або порції не відповідають віку дитини.

Як заохотити дитину до їжі

На природне уповільнення росту вплинути неможливо, так і не потрібно. Організм дитини сам регулює харчування через відчуття голоду. Проте, якщо здається, що проблема все ж є, можна спробувати:

зменшити кількість перекусів;

поекспериментувати з розміром порцій;

налагодити режим харчування;

поговорити з дитиною про можливі страхи чи неприємні асоціації.

Рекомендації для батьків

Їжте разом із дитиною, пропонуйте їй ту саму їжу, що і дорослим. Приклад батьків – найкраща мотивація. Починайте з невеликих порцій. Якщо дитина відмовляється від їжі, не змушуйте. Краще відкласти приймання їжі та трохи пізніше спробувати знову. Якщо малюк їсть повільно, не підганяйте його. Це нормально. Не використовуйте солодощі, наприклад цукерки, як винагороду – це може сформувати неправильні асоціації з їжею. Зробіть прийом їжі приємним і цікавим заняттям. Експериментуйте з подачею, текстурою та температурою продуктів. Наприклад, варену моркву дитина може не захотіти, але з’їсть її свіжою, хрусткою чи нарізаною тонкими скибочками.

Коли звернутися до лікаря через харчування дитини

Іноді допомога професіонала все ж необхідна. Варто звернути увагу, якщо:

дитина втрачає вагу або відстає у розвитку;

після п’яти років зберігається значна перебірливість у харчуванні.

У таких випадках не варто зволікати з візитом до лікаря. Можливо, знадобиться консультація психолога чи психотерапевта, щоб розібратися у ситуації.