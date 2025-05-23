Захворювання щитоподібної залози: чим відрізняються гіпотиреоз і гіпертиреоз

Захворювання щитоподібної залози – одні з найпоширеніших і найпідступніших патологій. Їхні симптоми часто маскуються під ознаки менш серйозних хвороб, що ускладнює своєчасну діагностику.

Функціонування щитоподібної залози впливає практично на кожну клітину організму, визначаючи наш енергетичний рівень і загальний стан здоров’я, повідомляє 24 Канал з посилання на Verywell Health.

Також на тему Неалкогольна жирова хвороба печінки: як вберегтись від захворювання, від якого немає ліків

Види захворювань щитоподібної залози

Патології щитоподібної залози можуть виникати як при недостатньому, так і за надмірного вироблення гормонів. Якщо залоза продукує занадто мало гормонів, розвивається стан, відомий як гіпотиреоз. При надлишку гормонів виникає гіпертиреоз.

Причини появи цих порушень різняться. Наприклад, гіпотиреоз часто виникає внаслідок аутоімунного процесу, що називається тиреоїдит Хашимото, тоді як гіпертиреоз зазвичай пов’язаний з хворобою Грейвса. Обидва стани є наслідком збою в роботі імунної системи, коли вона починає атакувати тканини власного організму, порушуючи функції залози.

Відмінності між гіпотиреозом і гіпертиреозом

Гіпотиреоз і гіпертиреоз по-різному проявляються та по-різному впливають на здоров’я:

При гіпотиреозі часто спостерігається набір ваги, натомість при гіпертиреозі – її втрата.

Люди з гіпотиреозом погано переносять холод, а з гіпертиреозом – спеку.

Зниження частоти серцевих скорочень характерне для гіпотиреозу, а пришвидшене серцебиття – для гіпертиреозу.

Гіпотиреоз може спричиняти як низький, так і високий тиск, але при гіпертиреозі частіше спостерігається гіпертонія.

Проблеми з репродуктивною функцією, такі як безпліддя чи зниження лібідо, можливі при обох порушеннях. При гіпотиреозі додатково зростає ризик викиднів.

Для гіпотиреозу характерна млявість, сонливість, зниження працездатності, а для гіпертиреозу – надмірна активність, неможливість всидіти на місці, але також швидка втомлюваність.

Запори частіше виникають при гіпотиреозі, а діарея – при гіпертиреозі.

У людей з гіпотиреозом часто погіршується пам’ять, знижується концентрація уваги, може розвиватися депресія. Гіпертиреоз, навпаки, може викликати нервозність, тривожність, дратівливість.

Затримка рідини в організмі теж різниться: при гіпотиреозі можуть набрякати повіки, кисті та гомілки, інколи рідина накопичується в легенях та в області серця. Гіпертиреоз частіше провокує набряки щиколоток, стоп і пальців ніг.

При гіпотиреозі медики призначають приймання синтетичного гормону щитоподібної залози або добавок йоду. А гіпертиреоз лікують антитиреоїдними ліками, які знижують активність залози.