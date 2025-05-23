Заболевания щитовидной железы: чем отличаются гипотиреоз и гипертиреоз

Заболевания щитовидной железы – одни из самых распространенных и самых коварных патологий. Их симптомы часто маскируются под признаки менее серьезных болезней, что затрудняет своевременную диагностику.

Функционирование щитовидной железы влияет практически на каждую клетку организма, определяя наш энергетический уровень и общее состояние здоровья, сообщает 24 Канал со ссылкой на Verywell Health.

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Виды заболеваний щитовидной железы

Патологии щитовидной железы могут возникать как при недостаточной, так и при чрезмерной выработке гормонов. Если железа продуцирует слишком мало гормонов, развивается состояние, известное как гипотиреоз. При избытке гормонов возникает гипертиреоз.

Причины появления этих нарушений различаются. Например, гипотиреоз часто возникает вследствие аутоиммунного процесса, называется тиреоидит Хашимото, тогда как гипертиреоз обычно связан с болезнью Грейвса. Оба состояния являются следствием сбоя в работе иммунной системы, когда она начинает атаковать ткани собственного организма, нарушая функции железы.

Отличия между гипотиреозом и гипертиреозом

Гипотиреоз и гипертиреоз по-разному проявляются и по-разному влияют на здоровье:

При гипотиреозе часто наблюдается набор веса, зато при гипертиреозе – его потеря.

Люди с гипотиреозом плохо переносят холод, а с гипертиреозом – жару.

Снижение частоты сердечных сокращений характерно для гипотиреоза, а ускоренное сердцебиение – для гипертиреоза.

Гипотиреоз может вызывать как низкое, так и высокое давление, но при гипертиреозе чаще наблюдается гипертония.

Проблемы с репродуктивной функцией, такие как бесплодие или снижение либидо, возможны при обоих нарушениях. При гипотиреозе дополнительно возрастает риск выкидышей.

Для гипотиреоза характерна вялость, сонливость, снижение работоспособности, а для гипертиреоза – чрезмерная активность, невозможность усидеть на месте, но также быстрая утомляемость.

Запоры чаще возникают при гипотиреозе, а диарея – при гипертиреозе.

У людей с гипотиреозом часто ухудшается память, снижается концентрация внимания, может развиваться депрессия. Гипертиреоз, наоборот, может вызвать нервозность, тревожность, раздражительность.

Задержка жидкости в организме тоже различается: при гипотиреозе могут отекать веки, кисти и голени, иногда жидкость скапливается в легких и в области сердца. Гипертиреоз чаще провоцирует отеки лодыжек, стоп и пальцев ног.

При гипотиреозе медики назначают прием синтетического гормона щитовидной железы или добавок йода. А гипертиреоз лечат антитиреоидными лекарствами, которые снижают активность железы.