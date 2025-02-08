Неправильний діагноз призвів до абортів у Британії – постраждалі звинуватили медиків

Дві британські сім’ї вимушено перервали бажані вагітності після хибних медичних прогнозів у Ноттінгемській університетській лікарні. Медики сказали жінкам, що їхні діти мають важкі генетичні захворювання, які можуть спричинити мертвонародження або серйозні страждання протягом усього життя.

Після цього жінки ухвалили рішення зробити аборт. Про інцидент повідомляє BBC, інформує 24 Канал.

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Що відомо про помилку

Однією з постраждалих стала 43-річна Карлі Вессон, яка у 2019 році чекала на первістка зі своїм чоловіком Карлом. На 14-му тижні вагітності лікарі виявили можливий синдром Дауна у плода.

Жінці запропонували пройти генетичний тест CVS, який попередньо показав ще більш тривожний діагноз – синдром Патау, що часто призводить до мертвонародження або ранньої смерті дитини.

Лікарі попередили Карлі, що вона може не пережити пологи, а навіть якщо дитина народиться, їй буде потрібен пожиттєвий догляд. Подружжя поцікавилося, чи можуть результати остаточного аналізу бути іншими, проте лікарі запевнили, що це виключено. Тож Карлі та Карл вирішили зробити аборт.

Через 6 тижнів після переривання вагітності лікарня викликала пару на зустріч і повідомила, що остаточні результати аналізів не виявили жодних аномалій у плода.

Позиція лікарні

Виконавчий директор Ноттінгемської університетської лікарні NHS Trust Ентоні Мей визнав, що лікарі припустилися помилки.

"Я знаю, що ми підвели Карлі, Карла та їхню дитину у 2019 році, і мені дуже шкода. Хоча слова не змінять ситуацію, ми провели розслідування і зробили висновки з цього трагічного випадку," – заявив він.

У лікарні також зазначили, що медики стикаються з дуже складними ситуаціями, коли сім’ї мають ухвалювати непрості рішення.

Щодо анонімних випадків, про які розповіли інші жінки, лікарня коментувати ситуацію відмовилася.

У 2026 році планується публікація незалежного звіту щодо якості медичної допомоги породіллям у Ноттінгемській лікарні. У дослідженні візьмуть участь 2,5 тисячі сімей, які отримували там медичні послуги.