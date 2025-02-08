Неправильный диагноз привел к абортам в Британии – пострадавшие обвинили медиков

Две британские семьи вынужденно прервали желанные беременности после ложных медицинских прогнозов в Ноттингемской университетской больнице. Медики сказали женщинам, что их дети имеют тяжелые генетические заболевания, которые могут вызвать мертворождение или серьезные страдания в течение всей жизни.

После этого женщины приняли решение сделать аборт. Об инциденте сообщает BBC, информирует 24 Канал.

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Что известно об ошибке

Одной из пострадавших стала 43-летняя Карли Вессон, которая в 2019 году ждала первенца со своим мужем Карлом. На 14-й неделе беременности врачи обнаружили возможный синдром Дауна у плода.

Женщине предложили пройти генетический тест CVS, который предварительно показал еще более тревожный диагноз – синдром Патау, что часто приводит к мертворождению или ранней смерти ребенка.

Врачи предупредили Карли, что она может не пережить роды, а даже если ребенок родится, ей потребуется пожизненный уход. Супруги поинтересовались, могут ли результаты окончательного анализа быть другими, однако врачи заверили, что это исключено. Поэтому Карли и Карл решили сделать аборт.

Через 6 недель после прерывания беременности больница вызвала пару на встречу и сообщила, что окончательные результаты анализов не выявили никаких аномалий у плода.

Позиция больницы

Исполнительный директор Ноттингемской университетской больницы NHS Trust Энтони Мэй признал, что врачи допустили ошибку.

"Я знаю, что мы подвели Карли, Карла и их ребенка в 2019 году, и мне очень жаль. Хотя слова не изменят ситуацию, мы провели расследование и сделали выводы из этого трагического случая," – заявил он.

В больнице также отметили, что медики сталкиваются с очень сложными ситуациями, когда семьи должны принимать непростые решения.

Относительно анонимных случаев, о которых рассказали другие женщины, больница комментировать ситуацию отказалась.

В 2026 году планируется публикация независимого отчета о качестве медицинской помощи роженицам в Ноттингемской больнице. В исследовании примут участие 2,5 тысячи семей, которые получали там медицинские услуги.