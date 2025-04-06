Унікальна операція: як медики 3 ОШБр врятували життя воїна, який провів із турнікетом 14 годин
- Медики 3 штурмової бригади провели унікальну операцію, врятувавши життя і руку військовослужбовця, який провів із турнікетом приблизно 14 годин.
- Операція включала складну процедуру гемосорбції та гемодіалізу, яка тривала 9 годин і дозволила очистити кров від небезпечних сполук, що утворилися через тривале порушення кровообігу.
Медики 3 штурмової бригади провели унікальну операцію. Їм вдалося врятували життя і руку військовослужбовця, який провів із турнікетом приблизно 14 годин.
Вони розповіли про деталі складної операції. Про це повідомляє 24 Канал із покликанням на сюжет 3 ОШБр.
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Як проходив порятунок українського воїна
Показники аналізів воїна, каже військовий медик "Лукаш", були не дуже хороші.
Медикам довелося провести складну процедуру гемосорбції та гемодіалізу. Завдяки цьому вдалося очистити кров пораненого бійця від небезпечних сполук, які утворилися унаслідок тривалого порушення кровообігу.
Процедура тривала 9 годин.
До її кінця пацієнт практично ожив. Він почав розмовляти, розповідати про себе, жартувати, цікавився деталями маніпуляції і навіть зателефонував дружині.
Випадок був унікальний, бо в таких умовах… так, як це ми робили, ще напевне не робив ніхто,
– зауважив медик.
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На щастя, така складна операція пройшла вдало – вдалося врятувати і життя воїна, і його кінцівки, і нирки.
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