Білий дім поновив сайт COVIDgov: там розповіли про нібито справжню причину виникнення вірусу

Адміністрація президента США Дональда Трампа запустила на сайті Білого дому окрему сторінку, на якій вказали начебто справжню причину виникнення вірусу COVID-19. Там глибоко переконані, що нею є буцімто "витік інформації з лабораторії" в Китаї.

Саме він, на думку адміністрації Трампа, є "справжнім джерелом" пандемії коронавірусного захворювання. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на вебсторінку Білого дому.

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Що кажуть в адміністрації Трампа про COVID-19

На новій вебсторінці Білого дому повідомляється, що начебто "чиновники від охорони здоров'я часто вводять американський народ в оману", використовуючи "суперечливі повідомлення і необдумані реакції та відсутність прозорості".

Особливо кричущим є те, що федеральний уряд демонізував альтернативні методи лікування та неугодні версії, як-от теорія витоку з лабораторії, у ганебній спробі примусити американців до прийняття рішень про здоров’я і контролювати їх,

– кажуть в адміністрації Трампа.

Там також критикують доктора Ентоні Фаучі, який, бувши головним інфекціоністом США, став прихильником версії про те, що COVID-19 виник природним шляхом.

Окрім цього, в адміністрації Трампа негативно висловлюються про "демократів та ЗМІ", які "дискредитували теорії про витік вірусу з лабораторії та альтернативні методи лікування, а також нав'язали жорсткі вимоги".

Водночас у Fox News кажуть, що раніше на сайті Білого дому був спеціальний розділ, присвячений просуванню вакцини проти COVID-19 серед американців. Однак, тепер офіційний вебпортал "розповідає читачам про докази, що підтверджують теорію витоку з лабораторії".

На новому сайті також стверджується, що біологічна особливість, яку виявили у вірусі, нібито "не трапляється в природі", що підкріплює теорію витоку з лабораторії.

Там наголошують, що в китайському місті Ухань, де було виявлено перший випадок коронавірусу, розміщено "провідну дослідницьку лабораторію Китаю з вивчення атипових пневмоній" і що "якби існували докази природного походження, вони б уже спливли, але цього не сталося".

Варто зазначити, що раніше в офіційних заявах Білого дому передбачалося природне походження вірусу, ймовірно, від кажанів.

Нагадаємо, що Трамп звинуватив Китай у виникненні COVID-19. Президент США сказав, що країна "заплатить високу ціну за те, що зробила зі світом".