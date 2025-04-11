Що краще допомагає схуднути – біг чи ходьба

Що ефективніше спалює калорії – біг чи ходьба? Однозначну відповідь на це питання дати складно, адже витрати енергії залежать від багатьох факторів.

Скільки калорій спалюється під час бігу

У середньому людина втрачає близько 60 ккал на кожен кілометр бігу, каже тренерка Крістен Хіслоп. Проте це приблизний показник, адже на спалювання калорій впливають такі індивідуальні фактори, як вік, стать і швидкість метаболізму, повідомляє 24 Канал з посиланням на Women's Health.

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У жінок, наприклад, найбільші витрати калорій спостерігаються після овуляції в лютеїновій фазі циклу. Вага тіла також має значення. Чим більша маса тіла, тим більше калорій витрачається під час бігу. У чоловіків зазвичай вищий рівень метаболізму, що пов’язано з більшою м’язовою масою і нижчим відсотком жиру в організмі.

Що краще для схуднення: ходьба чи біг

Обидва види активності сприяють зниженню ваги, але біг допомагає спалювати калорії швидше, зауважує тренерка Аліша Кортні. Біг дозволяє отримати швидші результати завдяки значній витраті енергії за короткий час.

Водночас ходьба є менш виснажливою для організму, що дозволяє займатися нею частіше та довше, зазначає фахівчиня з фітнесу Еш Вілкінг. Вибір оптимального виду активності залежить від особистих уподобань та фізичних можливостей.

Як часто потрібно бігати чи ходити, щоб схуднути

Експерти радять займатися ходьбою 5 – 6 разів на тиждень, а бігом – 3 – 4 рази. Темп і дистанція залежать від ваших індивідуальних можливостей, але відстежування частоти серцевих скорочень допоможе визначити найбільш ефективний режим, зазначає Вілкінг. Чим повільніший темп, тим довше ви зможете тренуватися, що зробить вправи безпечними та стабільними.

За словами Хіслоп, тренування з легкою або помірною інтенсивністю – чудовий початок для підвищення ефективності метаболізму. Такий вид навантажень дозволяє організму легко перемикатися між використанням жирів і вуглеводів як джерел енергії.

Як підвищити витрати калорій

Збільшення швидкості проходження дистанції чи тренування на біговій доріжці може значно підвищити витрати енергії. Наприклад, підвищивши швидкість з 3,0 до 4,0 км/год, можна спалити додаткові 5 – 6 ккал на кожен кілометр. Додавання нахилу під час ходьби або бігу дозволяє спалювати на 3 – 5 ккал за хвилину більше, що збільшує загальні витрати енергії на 50 – 60%.