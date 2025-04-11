Что лучше помогает похудеть – бег или ходьба

Что эффективнее сжигает калории – бег или ходьба? Однозначный ответ на этот вопрос дать сложно, ведь затраты энергии зависят от многих факторов.

Сколько калорий сжигается во время бега

В среднем человек теряет около 60 ккал на каждый километр бега, говорит тренерка Кристен Хислоп. Однако это приблизительный показатель, ведь на сжигание калорий влияют такие индивидуальные факторы, как возраст, пол и скорость метаболизма, сообщает 24 Канал со ссылкой на Women's Health.

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У женщин, например, наибольший расход калорий наблюдается после овуляции в лютеиновой фазе цикла. Вес тела также имеет значение. Чем больше масса тела, тем больше калорий расходуется во время бега. У мужчин обычно выше уровень метаболизма, что связано с большей мышечной массой и более низким процентом жира в организме.

Что лучше для похудения: ходьба или бег

Оба вида активности способствуют снижению веса, но бег помогает сжигать калории быстрее, замечает тренерка Алиша Кортни. Бег позволяет получить более быстрые результаты благодаря значительному расходу энергии за короткое время.

В то же время ходьба является менее изнурительной для организма, что позволяет заниматься ею чаще и дольше, отмечает специалист по фитнесу Эш Уилкинг. Выбор оптимального вида активности зависит от личных предпочтений и физических возможностей.

Как часто нужно бегать или ходить, чтобы похудеть

Эксперты советуют заниматься ходьбой 5 – 6 раз в неделю, а бегом – 3 – 4 раза. Темп и дистанция зависят от ваших индивидуальных возможностей, но отслеживание частоты сердечных сокращений поможет определить наиболее эффективный режим, отмечает Вилкинг. Чем медленнее темп, тем дольше вы сможете тренироваться, что сделает упражнения безопасными и стабильными.

По словам Хислоп, тренировки с легкой или умеренной интенсивностью – отличное начало для повышения эффективности метаболизма. Такой вид нагрузок позволяет организму легко переключаться между использованием жиров и углеводов как источников энергии.

Как повысить расход калорий

Увеличение скорости прохождения дистанции или тренировки на беговой дорожке может значительно повысить затраты энергии. Например, повысив скорость с 3,0 до 4,0 км/ч, можно сжечь дополнительные 5 – 6 ккал на каждый километр. Добавление наклона во время ходьбы или бега позволяет сжигать на 3 – 5 ккал за минуту больше, что увеличивает общие затраты энергии на 50 – 60%.