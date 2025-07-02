В рамках дослідження проаналізували 140 зразків води з річок та інших водойм у зонах, офіційно призначених для купання. Зокрема, у 26 зразках виявлено перевищення вмісту лактозопозитивних кишкових паличок (індексу ЛКП), пише 24 Канал з посилання на МОЗ.

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Крім мікробіологічного контролю, в цей же період були досліджені 109 проб води в пляжних зонах на хімічні показники, з яких 29 проб (26,6%) не відповідали нормам.

Де безпечно купатися в Україні

За результатами аналізів, безпечними для купання визнано такі пляжі:

Київ: Пляжі "Передмістна слобідка", "Центральний" на Дніпрі; "Венеція", "Веселка", "Дитячий", "Золотий", "Молодіжний" та "Тельбін". Офіційне відкриття пляжного сезону в Києві ще не відбулося.

Волинь: Пляжі Луцька, Нововолинська, селища Любешева та загальні пляжі Шацької ОТГ на озері Світязь.

Дніпропетровщина: Пляжі "Парк культури та відпочинку Придніпровський", Монастирський острів, пляж Зеленодольська. Офіційно не відкриті.

Івано-Франківська область: Пляжі Івано-Франківська та селища Поляниця.

Київщина: Міський пляж "Центральний" у Білій Церкві.

Львівщина: Пляжі Золочева, річка Верещиця, а також пляжі в містах Моршин, Перемишляни.

Одещина: Пляжі Одеси (Ланжерон, Відрада та інші) та пляжі Затоки та Сергіївки.

Кіровоградська область: пляжі "Гайворонський" у Гайвороні, озеро "Голубе" у селищі Вільне, пляжі селища Новоархангельськ, пляж "Світловодський" у Світловодську.

Миколаївська область: пляжі Первомайська та Нової Одеси на річці Південний Буг. Водночас купання на інших водних об’єктах області заборонене.

Полтавська область: пляжі Кобеляк, Біликів, Нових Санжар на Ворсклі; Світлогірське на Кам’янському водосховищі; Гадяча на Пслі; Миргорода на Хоролі; пляжі Кременчука на Дніпрі та Сухому Кагамлику.

Рівненська область: пляжі Дубровиці на Горині, Обарова та Гощі.

Тернопільська область: пляжі Тернополя та Хоросткова.

Хмельницька область: пляжі вілли "Дві ріки" у Великій Слобідці, міські пляжі Ізяслава, Славути, а також Красилова, Старокостянтинова, Полонного.

Черкаська область: пляжі Черкас і Багачевого.

Чернівецька область: пляжі Великого Кучурова, селищ Бояни і Магала.

Чернігівська область: міський пляж "Золотий берег" у Чернігові.

Де купатися небезпечно

Станом на 27 червня, ряд пляжів заборонено для купання через невідповідність санітарним нормам:

Київ: пляжі "Галерний", "Вербний", "Райдуга" (Дніпровський район), "Троєщина" (річка Десенка), "Чорторий" (парк "Муромець", Деснянський район) – за мікробіологічними показниками.

Вінницька область: пляжі "Хімік", "Гонти", "Центральний" (Вінниця, р. Південний Буг) – за мікробіологічними та хімічними показниками.

Волинська область: пляжі міста Ковель (р. Турія) – за мікробіологічними показниками.

Дніпропетровська область: пляж "Сагайдак" (Дніпро), пляжі Павлограда, Жовтих Вод, Верхньодніпровська, набережна Кам’янського – за мікробіологічними; пляжі Самара, Жовтих Вод, Кривого Рогу (річки Інгулець, Саксагань) – за мікробіологічними та хімічними.

Житомирська область: пляжі Звягеля (вул. Богуна, р. Случ), Коростеня (р. Уж), дитячий і дорослий пляж у Гідропарку Житомира (р. Тетерів) – за мікробіологічними та хімічними.

Київська область: пляж у Переяславі – за хімічними показниками.

Львівська область: озеро Задорожнє (с. Вербіж, Миколаївська ОТГ) – за хімічними показниками.

Миколаївська область: пляжі "Стрілка" (Миколаїв, р. Інгул), Південноукраїнськ, "Чайка" (Дніпро-Бузький лиман) – за хімічними показниками.

Рівненська область: міський пляж Рівного (оз. Басів Кут) – за хімічними; пляжі Здолбунова (р. Устя, ставок Малопроточний) – за мікробіологічними та хімічними.

Хмельницька область: міський пляж Хмельницького – за хімічними показниками.

Чернівецька область: міський пляж Чернівців – за мікробіологічними показниками.

В умовах військових дій у 2025 році, місцева влада в Донецькій, Запорізькій, Харківській та Херсонській областях вирішила не відкривати пляжі з метою безпеки населення.

Симптоми кишкової інфекції

Потрапляння кишкової палички в організм може спричинити кишкові інфекції, що проявляється нудотою, діареєю та болем у животі. Важливо звертатися до лікаря при виникненні симптомів, таких як підвищена температура, блювота та зневоднення.

МОЗ рекомендує купатися лише в офіційно дозволених і облаштованих місцях, які визначаються регіональними адміністраціями. Погодні умови можуть впливати на якість води, тому варто регулярно перевіряти актуальну інформацію про безпечні для купання території через місцеві ЗМІ.