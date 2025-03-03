Як отримати безкоштовно слуховий апарат: інструкція від МОЗ

Міністерство охорони здоров’я вперше централізовано забезпечило закупівлю 24 тисяч слухових апаратів, які українці з порушеннями слуху можуть отримати безкоштовно.

За інформацією МОЗ, державне підприємство "Медичні закупівлі України" провело тендер та придбало інноваційні слухові пристрої Oticon, передає 24 Канал.

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Безкоштовні слухові апарати для українців

Уже понад 4 тисячі апаратів були розподілені між 43 медичними закладами, де їх безоплатно надають пацієнтам. Протягом року очікується постачання додаткових пристроїв.

Безоплатні слухові апарати можуть отримати:

діти та дорослі з інвалідністю (не обов’язково пов’язаною зі слухом);

військовослужбовці з порушеннями слуху без встановленого статусу інвалідності.

Як отримати слуховий апарат безкоштовно

Звернення до лікаря. Спочатку потрібно записатися на прийом до свого лікаря (педіатра, сімейного лікаря або терапевта), який випише направлення до сурдолога.

Візит до сурдолога. Під час прийому лікар перевіряє слух пацієнта і формує відповідний висновок.

Оформлення документів. Лікар розпочинає процес встановлення інвалідності або вносить зміни до індивідуальної програми реабілітації (ІПР). Для цього:

дорослих направляють на оцінку повсякденного функціонування (ЕКОПФО);

дітей – на розгляд лікарсько-консультативної комісії (ЛКК);

військових – на військово-лікарську комісію (ВЛК).

Звернення до медичного закладу. Пацієнт (або його представник) з пакетом документів звертається до медичного закладу, який видає слухові апарати. Важливо, щоб цей заклад знаходився в області, де зареєстрований пацієнт. Актуальний список таких установ можна знайти за посиланням.

Перелік необхідних документів:

паспорт або свідоцтво про народження (для осіб до 14 років);

реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);

висновок ЕКОПФО (або рішення МСЕК) про інвалідність для дорослих, висновок ЛКК для дітей, чи висновок ВЛК для військових;

рекомендації з ІПР;

результати тестування слуху (за наявності);

витяг про реєстрацію місця проживання дитини (до 14 років) або інших осіб із паспортом-карткою.

МОЗ разом із громадською організацією "Відчуй" створили інструкцію, яка покроково пояснює, як отримати слуховий апарат у вашій області. Ознайомитися з цією інформацією можна за посиланням.

У разі відмови у забезпеченні слуховими апаратами слід звернутися на "гарячу лінію" Міністерства охорони здоров’я за номером 0 800 505 201 (щодня з 9:00 до 18:00).