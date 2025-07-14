В Україні зробили безплатними операції з видалення катаракти та імплантацію кришталика

Пацієнти з діагнозом "катаракта" тепер можуть безкоштовно отримати повний спектр медичних послуг у рамках Програми медичних гарантій. До цього пакета входить не лише хірургічна операція з видалення катаракти, а й імплантація штучного кришталика (інтраокулярної лінзи). Усі необхідні витрати покриває держава, тому пацієнтам не потрібно платити за лікування.

Загальна вартість такої послуги стартує від 28 441 гривні та залежить від індивідуальних медичних коефіцієнтів пацієнта. Проте ці кошти компенсує Національна служба здоров’я України (НСЗУ), підкреслюють у Міністерстві охорони здоров’я, пише 24 Канал.

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Безкоштовне лікування катаракти в Україні

Програма медичних гарантій забезпечує рівний доступ до якісної допомоги всім громадянам, незалежно від місця проживання, прописки чи соціального статусу. Медичні послуги надаються на засадах універсальності – для кожного – та екстериторіальності – у будь-якій лікарні, яка уклала контракт із НСЗУ.

Зір – це базове відчуття, без якого якість життя суттєво знижується. Катаракта – не просто вікове ускладнення, а реальна причина втрати зору. Операція з її видалення – ефективне й доступне рішення. Саме тому ми зробили все, щоб українці могли отримати цю допомогу безоплатно, у межах Програми медичних гарантій,

– наголошує міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

Які послуги включає гарантований пакет?

консультацію офтальмолога;

детальну передопераційну діагностику;

хірургічне втручання з видалення катаракти;

імплантацію штучного кришталика разом із самим імплантом;

післяопераційне спостереження та супровід.

Як отримати безкоштовну допомогу?

Перший крок – звернутися до свого сімейного лікаря. Він допоможе обрати медзаклад, який працює за напрямом офтальмології та має договір із НСЗУ, а також оформить електронне направлення до офтальмолога. З цим направленням пацієнт зможе отримати всі етапи лікування без жодних додаткових витрат.

У Міністерстві охорони здоров’я наголошують: отримання цих послуг є абсолютно безкоштовним. Якщо з пацієнта вимагають гроші, слід звертатися до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77 або повідомити про це МОЗ за телефоном 0 800 505 201.