В Украине сделали бесплатными операции по удалению катаракты и имплантацию хрусталика

Пациенты с диагнозом "катаракта" теперь могут бесплатно получить полный спектр медицинских услуг в рамках Программы медицинских гарантий. В этот пакет входит не только хирургическая операция по удалению катаракты, но и имплантация искусственного хрусталика (интраокулярной линзы). Все необходимые расходы покрывает государство, поэтому пациентам не нужно платить за лечение.

Общая стоимость такой услуги стартует от 28 441 гривны и зависит от индивидуальных медицинских коэффициентов пациента. Однако эти средства компенсирует Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ), подчеркивают в Министерстве здравоохранения, пишет 24 Канал.

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Бесплатное лечение катаракты в Украине

Программа медицинских гарантий обеспечивает равный доступ к качественной помощи всем гражданам, независимо от места жительства, прописки или социального статуса. Медицинские услуги предоставляются на основе универсальности – для каждого – и экстерриториальности – в любой больнице, которая заключила контракт с НСЗУ.

Зрение – это базовое ощущение, без которого качество жизни существенно снижается. Катаракта – не просто возрастное осложнение, а реальная причина потери зрения. Операция по ее удалению – эффективное и доступное решение. Именно поэтому мы сделали все, чтобы украинцы могли получить эту помощь бесплатно, в рамках Программы медицинских гарантий,

– отмечает министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Какие услуги включает гарантированный пакет?

консультацию офтальмолога;

детальную предоперационную диагностику;

хирургическое вмешательство по удалению катаракты;

имплантацию искусственного хрусталика вместе с самим имплантом;

послеоперационное наблюдение и сопровождение.

Как получить бесплатную помощь?

Первый шаг – обратиться к своему семейному врачу. Он поможет выбрать медучреждение, который работает по направлению офтальмологии и имеет договор с НСЗУ, а также оформит электронное направление к офтальмологу. С этим направлением пациент сможет получить все этапы лечения без дополнительных затрат.

В Министерстве здравоохранения отмечают: получение этих услуг является абсолютно бесплатным. Если с пациента требуют деньги, следует обращаться в контакт-центр НСЗУ по телефону 16-77 или сообщить об этом Минздраву по телефону 0 800 505 201.