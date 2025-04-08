Деякі безалкогольні напої збільшують ризик психічних порушень: що краще перестати пити
- Китайські вчені виявили, що споживання солодких газованих напоїв підвищує ризик депресії на 14%, а напоїв зі штучними підсолоджувачами – на 23% для людей молодше 60 років.
- Споживання натурального фруктового соку та кави може знизити ризик депресії та тривожності, причому перехід від солодкої газованої води до соку знижує ризик депресії на 16%.
- Старші люди можуть покращити свій психічний стан, замінивши молоко на каву чи фруктовий сік.
- Дослідження підкреслює важливість вибору напоїв для психічного здоров'я та відкриває можливості для подальших досліджень.
Нове дослідження китайських вчених виявило цікаву залежність між вибором напоїв і ризиком розвитку депресії та тривожних розладів у людей.
Науковці з Медичного університету Веньчжоу (Китай) проаналізували дані з UK Biobank – одного з найбільших проєктів, де відстежується стан здоров’я понад 500 000 людей, повідомляє 24 Канал з посилання на Journal of Affective Disorders.
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Нове дослідження напоїв
У цьому дослідженні розглядалася вибірка з 188 355 дорослих віком від 37 до 73 років, які відповідали на онлайн-опитування про свій раціон. Учасники вказували, скільки порцій (по 250 мл) кожного напою вони спожили за день перед опитуванням.
Аналіз охопив шість категорій напоїв:
- Напої з додаванням цукру (наприклад, газовані напої);
- Напої зі штучними підсолоджувачами (дієтичні версії);
- Натуральні фруктові й овочеві соки;
- Молоко;
- Кава;
- Чай.
Дослідники зіставили дані про споживання напоїв із медичними записами за 11 років, щоб виявити нові випадки депресії та тривожних розладів. При цьому з аналізу виключили учасників, у яких раніше вже були діагностовані ці стани.
Як безалкогольні напої впливають на психічне здоровʼя
Для людей молодше 60 років виявлено такі закономірності:
- Споживання понад однієї порції солодкої газованої води на день підвищувало ризик депресії на 14%.
- Вживання більш ніж однієї порції на день напоїв зі штучними підсолоджувачами збільшувало ризик депресії на 23%.
- Споживання понад однієї порції натурального фруктового соку знижувало ризик депресії на 19%, а кави – на 12 %. До того ж кава була пов’язана зі зменшенням ризику розвитку тривожності.
У старшій групі, яку складали люди віком від 60 років, спостерігалися дещо інші закономірності:
- Чіткої залежності між солодкими напоями та психічним здоров’ям не було виявлено.
- Збільшене споживання натуральних соків і кави знову демонструвало зв’язок зі зниженням ризику
- депресії та тривожності.
- Молоко та чай не мали стійкого зв’язку з цими розладами, однак заміна молока на каву чи чай виявилася більш корисною.
За період дослідження у понад 5800 учасників була діагностована депресія, а понад 6400 осіб зіткнулися з тривожними розладами.
Особливо цікавим виявився аналіз заміни одного напою на інший. Наприклад, у людей молодше 60 років перехід від солодкої газованої води до фруктового соку асоціювався зі зменшенням ризику депресії на 16 %. У старшій групі заміна молока на каву чи сік також знижувала ризик як депресії, так і тривожних розладів.
Науковці наголошують, що навіть повсякденний вибір напоїв може впливати на психічне здоров’я, особливо на тлі зростання поширеності психічних розладів. Отримані результати відкривають можливості для подальших досліджень і можуть стати основою для рекомендацій щодо харчування, яке сприяє покращенню емоційного стану.
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