Стани, які схожі на астигматизм – короткозорість і далекозорість. Короткозорість характеризується чітким баченням об'єктів лише на близькій відстані, тоді як на великій відстані зображення стає нечітким. Далекозорість, навпаки, робить предмети розмитими на близькій відстані, але чіткими на далекій, повідомляє 24 Канал з посиланням на NHS.

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Наші очі формують зображення наступним чином: світло спочатку проникає в передню частину ока (рогівку). Рогівка заломлює світло і направляє його на кришталик, який, своєю чергою, фокусується на задній стінці ока (сітківці). При астигматизмі рогівка або кришталик мають неправильну форму, що призводить до неправильного заломлення світла та, як наслідок, нечіткого зображення на сітківці.

Симптоми астигматизму

Ви можете запідозрити у себе астигматизм, якщо:

предмети здаються вам розмитими;

у вас виникають головні болі;

ви відчуваєте напруження в очах, особливо після тривалої роботи, наприклад, за комп'ютером.

Діагностика та лікування астигматизму

Для перевірки зору використовується стандартний тест, під час якого лікар просить вас прочитати букви з плаката. Залежно від результатів тесту, вас можуть направити на додаткове обстеження до окуліста.

Тип лікування визначається залежно від конкретного типу астигматизму, тому вам слід звернутися до спеціаліста для вибору найкращого варіанту.

Корекція зору може здійснюватися за допомогою окулярів, контактних лінз або лазерної корекції – процедури, під час якої лікар змінює форму рогівки за допомогою лазера. У рідкісних випадках може бути рекомендована операція з пересадки рогівки.

Також варто проконсультуватися зі спеціалістом, якщо вас турбують проблеми зі зором у дитини. Діти іноді не усвідомлюють, що бачать світ неправильно, тому виявити такі захворювання можна лише за допомогою спеціальних тестів.