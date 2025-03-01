Фрукт-антидепресант, який допоможе попередити депресію

Харчування відіграє важливу роль у нашому самопочутті, і нові дослідження це підтверджують. Виявилося, що щоденне вживання апельсина може знизити ризик депресії на 20%.

До такого висновку дійшла група дослідників під керівництвом доктора Рааджа Мехти, викладача Гарвардської медичної школи, інформує 24 Канал. Вони виявили, що цитрусові позитивно впливають на кишкову мікрофлору, зокрема на бактерію Faecalibacterium prausnitzii.

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Довідково. F. prausnitzii регулює рівень серотоніну та дофаміну – ключових нейромедіаторів, що впливають на настрій.

Як виникла ідея дослідження

Дослідження почалося випадково. Постдокторант Чатпол Самутпонгторн натрапив на наукову статтю 2016 року, де висувалася гіпотеза, що цитрусові можуть знижувати ризик депресивних розладів.

Команда Гарварду мала доступ до великого масиву даних – Nurses' Health Study II (NHS2), у якому з 1989 року брали участь понад 100 тисяч медсестер. Кожні два роки вони надавали інформацію про свій спосіб життя, харчування та стан здоров'я.

Це дало змогу перевірити, чи дійсно вживання цитрусових впливає на психічне здоров'я.

Чи можна порівняти ефект апельсинів із антидепресантами

Дані NHS2 показали, що вживання одного апельсина на день знижує ризик депресії на 20%. Цей ефект характерний саме для цитрусових – яблука чи банани подібного впливу не мають.

Втім, порівнювати цитрусові з антидепресантами некоректно. Медикаментозна терапія призначена для лікування вже наявного розладу, тоді як апельсини можуть мати скоріше профілактичний ефект.

Дослідники припускають, що цитрусові можуть стати частиною комплексного підходу до управління депресією, але для остаточних висновків потрібні додаткові дослідження.

Як апельсини впливають на мозок У межах NHS2 частина учасниць здавала зразки кишкової мікрофлори. Це дало змогу вченим перевірити, як споживання цитрусових впливає на бактерії в кишечнику. Виявилося, що F. prausnitzii частіше зустрічається у людей, які не страждають на депресію, а також у тих, хто регулярно їсть цитрусові.

Як саме бактерія впливає на психічний стан

Імовірно, F. prausnitzii активує метаболічний шлях S-аденозил-L-метіоніну I, який бере участь у виробленні серотоніну та дофаміну. Ці речовини не лише регулюють роботу травного тракту, а й можуть проникати в мозок, покращуючи настрій і загальний стан психічного здоров'я.

Дослідники не були здивовані тим, що харчування впливає на мозок, адже зв'язок між кишечником і нервовою системою добре відомий. Однак раніше ніхто не пов'язував споживання цитрусових із психічним здоров'ям.

Важливо! Наступним кроком має стати клінічне дослідження, яке допоможе з'ясувати, чи можуть цитрусові не лише знижувати ризик депресії, а й допомагати в її лікуванні.