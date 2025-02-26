Аналіз мокротиння: кому потрібен та що може діагностувати
- Аналіз мокротиння проводять для виявлення мікроорганізмів, що можуть викликати захворювання дихальної системи, при симптомах, таких як сильний кашель, підвищена температура, утруднене дихання.
- Для збору зразка необхідно сильно покашляти та зібрати мокротиння у стерильну місткість, після чого матеріал відправляють у лабораторію для аналізу.
- Результати аналізу допомагають лікарю визначити наявність захворювання в легенях або дихальних шляхах.
Дослідження мокротиння – це процедура, основна мета якої – вивчення мокротиння пацієнта. У рамках цього аналізу у зразку шукають мікроорганізми, здатні викликати захворювання дихальної системи та легень.
Важливо відрізняти мокротиння від звичайної слини. Мокротиння більш густе та липке, у ньому присутні імунні клітини, які беруть участь у захисті організму від бактерій, грибків та інших патогенних організмів, що уражають дихальні шляхи. Слина ж, навпаки, має водянисту та прозору структуру, повідомляє 24 Канал з посиланням на National Library of Medicine.
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Коли проводять дослідження
Аналіз мокротиння призначають у разі наявності симптомів, які вказують на можливе захворювання легень. До таких симптомів належать:
- сильний кашель із виділенням значної кількості мокротиння;
- підвищена температура тіла;
- озноб;
- утруднене дихання;
- біль у грудній клітині під час кашлю;
- хронічна втома.
Крім того, дослідження може бути призначене для контролю перебігу хронічних захворювань легень або оцінки результатів лікування.
Як проходить процедура
Спеціальна підготовка до аналізу зазвичай не потрібна. У деяких випадках пацієнта можуть попросити прополоскати горло чистою водою перед здачею мокротиння.
Для збору зразка необхідно сильно покашляти та зібрати мокротиння у спеціальну стерильну місткість. Після цього матеріал відправляють у лабораторію для подальшого аналізу.
Після завершення процедури пацієнт може одразу повернутися до звичних повсякденних справ.
Розшифровка результатів
Результати аналізу дозволяють лікарю визначити, чи є в легенях або дихальних шляхах фактори, що вказують на наявність захворювання.
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