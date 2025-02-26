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Здоровʼя 24 Медицина Аналіз мокротиння: кому потрібен та що може діагностувати
26 лютого, 08:01
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Аналіз мокротиння: кому потрібен та що може діагностувати

Олександр Бевза
Основні тези
  • Аналіз мокротиння проводять для виявлення мікроорганізмів, що можуть викликати захворювання дихальної системи, при симптомах, таких як сильний кашель, підвищена температура, утруднене дихання.
  • Для збору зразка необхідно сильно покашляти та зібрати мокротиння у стерильну місткість, після чого матеріал відправляють у лабораторію для аналізу.
  • Результати аналізу допомагають лікарю визначити наявність захворювання в легенях або дихальних шляхах.

Дослідження мокротиння – це процедура, основна мета якої – вивчення мокротиння пацієнта. У рамках цього аналізу у зразку шукають мікроорганізми, здатні викликати захворювання дихальної системи та легень.

Важливо відрізняти мокротиння від звичайної слини. Мокротиння більш густе та липке, у ньому присутні імунні клітини, які беруть участь у захисті організму від бактерій, грибків та інших патогенних організмів, що уражають дихальні шляхи. Слина ж, навпаки, має водянисту та прозору структуру, повідомляє 24 Канал з посиланням на National Library of Medicine.

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Коли проводять дослідження

Аналіз мокротиння призначають у разі наявності симптомів, які вказують на можливе захворювання легень. До таких симптомів належать:

  • сильний кашель із виділенням значної кількості мокротиння;
  • підвищена температура тіла;
  • озноб;
  • утруднене дихання;
  • біль у грудній клітині під час кашлю;
  • хронічна втома.

Крім того, дослідження може бути призначене для контролю перебігу хронічних захворювань легень або оцінки результатів лікування.

Як проходить процедура

Спеціальна підготовка до аналізу зазвичай не потрібна. У деяких випадках пацієнта можуть попросити прополоскати горло чистою водою перед здачею мокротиння.

Для збору зразка необхідно сильно покашляти та зібрати мокротиння у спеціальну стерильну місткість. Після цього матеріал відправляють у лабораторію для подальшого аналізу.

Після завершення процедури пацієнт може одразу повернутися до звичних повсякденних справ.

Розшифровка результатів

Результати аналізу дозволяють лікарю визначити, чи є в легенях або дихальних шляхах фактори, що вказують на наявність захворювання.

Важливо! Цей матеріал має винятково інформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях у сфері медицини. Якщо Вас турбують проблеми зі здоровʼям, обов’язково зверніться до лікаря.