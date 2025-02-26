Анализ мокроты: кому нужен и что может диагностировать

Исследование мокроты – это процедура, основная цель которой – изучение мокроты пациента. В рамках этого анализа в образце ищут микроорганизмы, способные вызвать заболевания дыхательной системы и легких.

Важно отличать мокроту от обычной слюны. Мокрота более густая и липкая, в ней присутствуют иммунные клетки, которые участвуют в защите организма от бактерий, грибков и других патогенных организмов, поражающих дыхательные пути. Слюна же, наоборот, имеет водянистую и прозрачную структуру, сообщает 24 Канал со ссылкой на National Library of Medicine.

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Когда проводят исследование

Анализ мокроты назначают при наличии симптомов, указывающих на возможное заболевание легких. К таким симптомам относятся:

сильный кашель с выделением значительного количества мокроты;

повышенная температура тела;

озноб;

затрудненное дыхание;

боль в грудной клетке во время кашля;

хроническая усталость.

Кроме того, исследование может быть назначено для контроля течения хронических заболеваний легких или оценки результатов лечения.

Как проходит процедура

Специальная подготовка к анализу обычно не требуется. В некоторых случаях пациента могут попросить прополоскать горло чистой водой перед сдачей мокроты.

Для сбора образца необходимо сильно покашлять и собрать мокроту в специальную стерильную емкость. После этого материал отправляют в лабораторию для дальнейшего анализа.

После завершения процедуры пациент может сразу вернуться к привычным повседневным делам.

Расшифровка результатов

Результаты анализа позволяют врачу определить, есть ли в легких или дыхательных путях факторы, указывающие на наличие заболевания.