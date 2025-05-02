Альвеоліт після видалення зуба – чому виникає запалення та як його лікувати
- Альвеоліт виникає, коли кров'яний згусток не сформувався або випав, відкриваючи лунку для інфекцій.
- Лікування включає очищення, промивання антисептиками, застосування знеболювальних та, за потреби, антибіотиків.
- Симптоми: підсилення болю, неприємний запах, підвищення температури, відчуття пустої лунки.
Видалення зуба – це звична стоматологічна процедура. Але іноді після неї можуть виникати ускладнення. Одне з найпоширеніших і водночас найболючіших – альвеоліт. Його ще називають "сухою лункою".
Що це таке, чому виникає і як із цим боротися, розповідає 24 Канал з посиланням на ncbi.
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Що таке альвеоліт
Альвеоліт – це запалення зубної лунки після видалення зуба. У нормі в місці видалення утворюється згусток крові, який закриває кістку, захищає її від бактерій і запускає процес загоєння. Якщо цей згусток не сформувався або випав занадто рано - лунка залишається відкритою. Саме тоді туди потрапляють мікроби, і починається запалення.
Чому виникає альвеоліт: основні причини
- Видалення зуба було травматичним (наприклад, зуб мудрості або ретинований зуб).
- Пацієнт порушив рекомендації лікаря: полоскання рота в перші дні після видалення, паління, вживання алкоголю.
- Низький імунітет або хронічні хвороби (цукровий діабет, анемія, гормональні порушення).
- Недотримання гігієни ротової порожнини.
- Випадіння або відсутність кров’яного згустку — найчастіша причина.
Основні симптоми альвеоліту
- Посилення болю через 2–4 дні після видалення (спочатку могло бути краще, але потім стало гірше).
- Біль іррадіює в сусідні ділянки: вухо, щелепу, голову.
- Неприємний запах з рота.
- Відчуття пустої лунки, в ній видно кістку, немає згустку.
- Підвищення температури (іноді).
- Пухлість ясен або щоки.
Які можливі ускладнення, якщо не лікувати
Як лікують альвеоліт
- Очищення лунки від залишків їжі, некротичних тканин.
- Промивання антисептиками (хлоргексидин, фурацилін).
- Нанесення антисептичної або знеболювальної пов’язки.
- За потреби — призначення антибіотиків, знеболювальних та протизапальних препаратів.
- Регулярний огляд і перев’язки в стоматолога.
Важливо. Не намагайтеся самостійно полоскати чи видаляти щось із лунки! Це може погіршити ситуацію.
Профілактика альвеоліту
Щоб знизити ризик запалення після видалення зуба:
- Не полощіть рот у перші 24 години після процедури.
- Не куріть і не вживайте алкоголь мінімум 3 дні.
- Не їжте гарячу їжу, тверде, гостре чи кисле — у перші дні після видалення.
- Не чіпайте лунку язиком або пальцями.
- Дотримуйтесь рекомендацій стоматолога і приходьте на повторний огляд.
- Підтримуйте гігієну, але дуже обережно чистьте зуби біля місця видалення.
Важливо! Варто негайно звертатися до лікаря, якщо: біль посилився на 2–4 день після видалення; ви відчуваєте гнійний запах; з'явилась температура, набряк, головний біль; в лунці немає згустку або вона виглядає сухою, сірою.
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