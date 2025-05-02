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Здоровʼя 24 Лікування Альвеоліт після видалення зуба – чому виникає запалення та як його лікувати
2 травня, 20:30
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Альвеоліт після видалення зуба – чому виникає запалення та як його лікувати

Анастасія Лукашевська
Основні тези
  • Альвеоліт виникає, коли кров'яний згусток не сформувався або випав, відкриваючи лунку для інфекцій.
  • Лікування включає очищення, промивання антисептиками, застосування знеболювальних та, за потреби, антибіотиків.
  • Симптоми: підсилення болю, неприємний запах, підвищення температури, відчуття пустої лунки.

Видалення зуба – це звична стоматологічна процедура. Але іноді після неї можуть виникати ускладнення. Одне з найпоширеніших і водночас найболючіших – альвеоліт. Його ще називають "сухою лункою".

 Що це таке, чому виникає і як із цим боротися, розповідає 24 Канал з посиланням на ncbi.

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Що таке альвеоліт

Альвеоліт – це запалення зубної лунки після видалення зуба. У нормі в місці видалення утворюється згусток крові, який закриває кістку, захищає її від бактерій і запускає процес загоєння. Якщо цей згусток не сформувався або випав занадто рано -  лунка залишається відкритою. Саме тоді туди потрапляють мікроби, і починається запалення.

Чому виникає альвеоліт: основні причини

  • Видалення зуба було травматичним (наприклад, зуб мудрості або ретинований зуб).
  • Пацієнт порушив рекомендації лікаря: полоскання рота в перші дні після видалення, паління, вживання алкоголю.
  • Низький імунітет або хронічні хвороби (цукровий діабет, анемія, гормональні порушення).
  • Недотримання гігієни ротової порожнини.
  • Випадіння або відсутність кров’яного згустку — найчастіша причина.

Основні симптоми альвеоліту

  • Посилення болю через 2–4 дні після видалення (спочатку могло бути краще, але потім стало гірше).
  • Біль іррадіює в сусідні ділянки: вухо, щелепу, голову.
  • Неприємний запах з рота.
  • Відчуття пустої лунки, в ній видно кістку, немає згустку.
  • Підвищення температури (іноді).
  • Пухлість ясен або щоки.

Які можливі ускладнення, якщо не лікувати

Якщо не звернутись до стоматолога, альвеоліт може перейти у хронічне запалення, викликати остеомієліт (запалення кістки), поширення інфекції або навіть загальну інтоксикацію організму. Самостійно проблема не минає.

Як лікують альвеоліт

  • Очищення лунки від залишків їжі, некротичних тканин.
  • Промивання антисептиками (хлоргексидин, фурацилін).
  • Нанесення антисептичної або знеболювальної пов’язки.
  • За потреби — призначення антибіотиків, знеболювальних та протизапальних препаратів.
  • Регулярний огляд і перев’язки в стоматолога.

Важливо. Не намагайтеся самостійно полоскати чи видаляти щось із лунки! Це може погіршити ситуацію.

Профілактика альвеоліту

Щоб знизити ризик запалення після видалення зуба:

  • Не полощіть рот у перші 24 години після процедури.
  • Не куріть і не вживайте алкоголь мінімум 3 дні.
  • Не їжте гарячу їжу, тверде, гостре чи кисле — у перші дні після видалення.
  • Не чіпайте лунку язиком або пальцями.
  • Дотримуйтесь рекомендацій стоматолога і приходьте на повторний огляд.
  • Підтримуйте гігієну, але дуже обережно чистьте зуби біля місця видалення.

Важливо! Варто негайно звертатися до лікаря, якщо: біль посилився на 2–4 день після видалення; ви відчуваєте гнійний запах; з'явилась температура, набряк, головний біль; в лунці немає згустку або вона виглядає сухою, сірою.

Важливо! Цей матеріал має винятково інформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях у сфері медицини. Якщо Вас турбують проблеми зі здоровʼям, обов’язково зверніться до лікаря.