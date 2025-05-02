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Здоровье 24 Лечение Альвеолит после удаления зуба – почему возникает воспаление и как его лечить
2 мая, 20:30
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Альвеолит после удаления зуба – почему возникает воспаление и как его лечить

Анастасия Лукашевская
Основні тези
  • Альвеолит возникает, когда кровяной сгусток не сформировался или выпал, открывая лунку для инфекций.
  • Лечение включает очистку, промывание антисептиками, применение обезболивающих и, при необходимости, антибиотиков.
  • Симптомы: усиление боли, неприятный запах, повышение температуры, ощущение пустой лунки.

Удаление зуба – это привычная стоматологическая процедура. Но иногда после нее могут возникать осложнения. Одно из самых распространенных и одновременно самых болезненных – альвеолит. Его еще называют "сухой лункой".

Что это такое, почему возникает и как с этим бороться, рассказывает 24 Канал со ссылкой на ncbi.

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Что такое альвеолит

Альвеолит – это воспаление зубной лунки после удаления зуба. В норме в месте удаления образуется сгусток крови, который закрывает кость, защищает ее от бактерий и запускает процесс заживления. Если этот сгусток не сформировался или выпал слишком рано - лунка остается открытой. Именно тогда туда попадают микробы, и начинается воспаление.

Почему возникает альвеолит: основные причины

  • Удаление зуба было травматичным (например, зуб мудрости или ретинированный зуб).
  • Пациент нарушил рекомендации врача: полоскание рта в первые дни после удаления, курение, употребление алкоголя.
  • Низкий иммунитет или хронические болезни (сахарный диабет, анемия, гормональные нарушения).
  • Несоблюдение гигиены ротовой полости.
  • Выпадение или отсутствие кровяного сгустка - самая частая причина.

Основные симптомы альвеолита

  • Усиление боли через 2–4 дня после удаления (сначала могло быть лучше, но потом стало хуже).
  • Боль иррадиирует в соседние участки: ухо, челюсть, голову.
  • Неприятный запах изо рта.
  • Ощущение пустой лунки, в ней видно кость, нет сгустка.
  • Повышение температуры (иногда).
  • Опухлость десны или щеки.

Какие возможны осложнения, если не лечить

Если не обратиться к стоматологу, альвеолит может перейти в хроническое воспаление, вызвать остеомиелит (воспаление кости), распространение инфекции или даже общую интоксикацию организма. Самостоятельно проблема не проходит.

Как лечат альвеолит

  • Очищение лунки от остатков пищи, некротических тканей.
  • Промывание антисептиками (хлоргексидин, фурацилин).
  • Нанесение антисептической или обезболивающей повязки.
  • При необходимости - назначение антибиотиков, обезболивающих и противовоспалительных препаратов.
  • Регулярный осмотр и перевязки у стоматолога.

Важно. Не пытайтесь самостоятельно полоскать или удалять что-то из лунки! Это может усугубить ситуацию.

Профилактика альвеолита

Чтобы снизить риск воспаления после удаления зуба:

  • Не полощите рот в первые 24 часа после процедуры.
  • Не курите и не употребляйте алкоголь минимум 3 дня.
  • Не ешьте горячую пищу, твердое, острое или кислое - в первые дни после удаления.
  • Не трогайте лунку языком или пальцами.
  • Следуйте рекомендациям стоматолога и приходите на повторный осмотр.
  • Поддерживайте гигиену, но очень осторожно чистите зубы возле места удаления.

Важно! Стоит немедленно обращаться к врачу, если: боль усилилась на 2–4 день после удаления; вы чувствуете гнойный запах; появилась температура, отек, головная боль; в лунке нет сгустка или она выглядит сухой, серой.

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