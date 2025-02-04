Сон не буде таким, як здається: що відбувається з організмом, коли ви п'єте алкоголь ввечері

Існує поширене помилкове уявлення, що келих алкоголю на вечерю зробить ваш сон міцнішим. Але не обманюйте себе: алкоголь і сон погано поєднуються.

Енергія, яку ваше тіло витрачає на метаболізацію алкоголю, створює стрес для вашої системи і шкодить нічному відпочинку, переконує спеціалістка з розладів сну, докторка Ненсі Фолдварі-Шефер для Сleveland Сlinic, інформує 24 Канал.

Дивіться також Припиніть думати про те, як швидко заснути: як це все працює

Обробка алкоголю організмом створює стрес, що негативно позначається на якості сну. Навіть якщо вам вдається швидко заснути після випивки, ваш сон не буде таким спокійним, як здається.

Як алкоголь впливає на сон

Сон складається з кількох циклів. Спочатку ми переживаємо легкий сон, а потім переходимо до глибшої фази – REM сну (фаза швидкого руху очей). Коли ви споживаєте алкоголь перед сном, саме REM сон страждає найбільше.

Алкоголь у організмі спричиняє фрагментацію сну, це означає, що ваш мозок короткочасно пробуджується та перериває цикли сну,

– пояснює доктор Фолдварі-Шефер.

Фактично кожне таке пробудження повертає вас до легкого сну, зменшуючи кількість REM сну. Це погано, адже REM сон важливий для відчуття відпочинку і відновлення, а також для функцій мозку, пам'яті та настрою.

Тож, навіть якщо ви спите всю ніч, втрати REM сну означають, що ви не прокинетеся повністю відновленим.

Алкоголь і проблеми зі сном

Алкоголь може погіршити вже існуючі проблеми зі сном. Ба більше, експертка попередила, що кожен вид порушень сну може погіршитися через вживання алкоголю, особливо при хронічному вживанні.

Апное сну – алкоголь може призвести до більшої фрагментації сну, а також збільшити ймовірність порушень дихання.

– алкоголь може призвести до більшої фрагментації сну, а також збільшити ймовірність порушень дихання. Хропіння – алкоголь розслабляє м'язи в носі та горлі, що збільшує ймовірність хропіння.

– алкоголь розслабляє м'язи в носі та горлі, що збільшує ймовірність хропіння. Безсоння – люди з безсонням часто вдаються до алкоголю, щоб заснути, але він лише погіршує ситуацію.

– люди з безсонням часто вдаються до алкоголю, щоб заснути, але він лише погіршує ситуацію. Яскраві сни і кошмари – алкоголь може спричинити інтенсивні сни, що погіршує симптоми ПТСР.

– алкоголь може спричинити інтенсивні сни, що погіршує симптоми ПТСР. Парасомнії – після вживання алкоголю люди можуть спостерігати підвищену активність під час сну – рухи, розмови, тощо.

– після вживання алкоголю люди можуть спостерігати підвищену активність під час сну – рухи, розмови, тощо. Хронічна нестача сну – недосипання підвищує ризик серцево-судинних захворювань, метаболічних розладів і нещасних випадків.

Важливо. Навіть помірне вживання може негативно вплинути на ваше здоров'я. Всесвітня організація охорони здоров’я наголошує, що немає безпечної дози алкоголю.

Втім, якщо ви не можете таки повністю відмовитись від алкоголю, тоді принаймні стежте за часом його вживання, якщо хочете уникнути проблем зі сном. Зокрема, не пийте алкоголь пізніше ніж за 3 години до сну, щоб дати організму час на його обробку.