Сон не будет таким, как кажется: что происходит с организмом, когда вы пьете алкоголь вечером

Существует распространенное ошибочное представление, что бокал алкоголя на ужин сделает ваш сон крепче. Но не обманывайте себя: алкоголь и сон плохо сочетаются.

Энергия, которую ваше тело тратит на метаболизацию алкоголя, создает стресс для вашей системы и вредит ночному отдыху, убеждает специалистка по расстройствам сна, доктор Нэнси Фолдвари-Шефер для Сleveland СІіпіс, информирует 24 Канал.

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Обработка алкоголя организмом создает стресс, что негативно сказывается на качестве сна. Даже если вам удается быстро заснуть после выпивки, ваш сон не будет таким спокойным, как кажется.

Как алкоголь влияет на сон

Сон состоит из нескольких циклов. Сначала мы переживаем легкий сон, а затем переходим к более глубокой фазе – REM сна (фаза быстрого движения глаз). Когда вы потребляете алкоголь перед сном, именно REM сон страдает больше всего.

Алкоголь в организме вызывает фрагментацию сна, это означает, что ваш мозг кратковременно пробуждается и прерывает циклы сна,

– объясняет доктор Фолдвари-Шефер.

Фактически каждое такое пробуждение возвращает вас к легкому сну, уменьшая количество REM сна. Это плохо, ведь REM сон важен для ощущения отдыха и восстановления, а также для функций мозга, памяти и настроения.

Поэтому, даже если вы спите всю ночь, потери REM сна означают, что вы не проснетесь полностью восстановленным.

Алкоголь и проблемы со сном

Алкоголь может ухудшить уже существующие проблемы со сном. Более того, эксперт предупредила, что каждый вид нарушений сна может ухудшиться из-за употребления алкоголя, особенно при хроническом употреблении.

Апноэ сна – алкоголь может привести к большей фрагментации сна, а также увеличить вероятность нарушений дыхания.

– алкоголь может привести к большей фрагментации сна, а также увеличить вероятность нарушений дыхания. Храп – алкоголь расслабляет мышцы в носу и горле, что увеличивает вероятность храпа.

– алкоголь расслабляет мышцы в носу и горле, что увеличивает вероятность храпа. Бессонница – люди с бессонницей часто прибегают к алкоголю, чтобы заснуть, но он лишь усугубляет ситуацию.

– люди с бессонницей часто прибегают к алкоголю, чтобы заснуть, но он лишь усугубляет ситуацию. Яркие сны и кошмары – алкоголь может вызвать интенсивные сны, что ухудшает симптомы ПТСР.

– алкоголь может вызвать интенсивные сны, что ухудшает симптомы ПТСР. Парасомнии – после употребления алкоголя люди могут наблюдать повышенную активность во время сна – движения, разговоры, и тому подобное.

– после употребления алкоголя люди могут наблюдать повышенную активность во время сна – движения, разговоры, и тому подобное. Хроническая нехватка сна – недосыпание повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, метаболических расстройств и несчастных случаев.

Важно, что. Даже умеренное употребление может негативно повлиять на ваше здоровье. Всемирная организация здравоохранения отмечает, что нет безопасной дозы алкоголя.

Впрочем, если вы не можете таки полностью отказаться от алкоголя, тогда по крайней мере следите за временем его употребления, если хотите избежать проблем со сном. В частности, не пейте алкоголь позже чем за 3 часа до сна, чтобы дать организму время на его обработку.