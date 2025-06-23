Чи можна пити алкоголь, коли приймаєш антидепресанти

Антидепресанти – це не просто ліки, а важлива частина тривалого лікування психічних розладів. Їх призначає лише лікар після консультації, і придбати такі препарати без рецепта неможливо.

Попри поширені міфи, сучасні антидепресанти допомагають людям долати важкі емоційні стани, повертають радість життя та покращують самопочуття, пише 24 Канал з посилання на Mayo Clinic.

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Коли антидепресанти необхідні

Лікар може рекомендувати їх при:

клінічній депресії,

генералізованому тривожному розладі,

панічних атаках,

обсесивно-компульсивному розладі,

булімії,

хронічному больовому синдромі, мігрені чи безсонні.

Іноді їх застосовують і при депресії у людей із біполярним розладом, але в таких випадках можливі певні ризики, наприклад, перехід у маніакальний стан.

Види антидепресантів

Селективні інгібітори зворотного захоплення серотоніну (СІЗЗС) – найчастіше призначаються, зазвичай добре переносяться.

Інгібітори зворотного захоплення серотоніну та норадреналіну (СІЗЗСН).

Трициклічні антидепресанти – представники "старої школи", частіше викликають побічні ефекти.

Інгібітори моноаміноксидази (ІМАО) – застосовуються рідше через можливі небезпечні взаємодії та потребу у суворій дієті.

Атипові антидепресанти – препарати, що не належать до інших груп.

Чи можна поєднувати антидепресанти й алкоголь

Під час призначення антидепресантів одним із головних обмежень стає часткова чи повна заборона алкоголю. Чому? Вся справа у шкідливій взаємодії цих речовин.

Чому це небезпечно

Втрата лікувального ефекту та посилення апатії. Алкоголь може повністю "знецінити" дію препарату: антидепресант перестане впливати на стан. Спочатку може здатися, що настрій покращився, але з часом алкоголь тільки поглиблює проблему, підсилюючи депресію та навіть провокуючи суїцидальні думки.

Посилення побічних ефектів. Алкоголь підсилює ймовірність побічних реакцій не лише від антидепресантів, а й від інших психотропних препаратів, якщо їх призначили разом.

Погіршення концентрації та координації. Поєднання антидепресантів та алкоголю різко посилює дію спиртного: сп’яніння настає швидше й відчувається сильніше. Це значно підвищує ризик нещасних випадків та травм.

Справжня загроза життю з ІМАО. Особливо небезпечне поєднання алкоголю з окремими ІМАО: можливе різке підвищення артеріального тиску, що може загрожувати життю.

Чому алкоголь погіршує психологічний стан

Алкоголь при депресії – помилковий спосіб полегшити самопочуття. У людей із психічними розладами ризик виникнення залежності від алкоголю значно вищий.

Деякі намагаються покращити сон чи зменшити тривогу за допомогою спиртного, але це лише погіршує ситуацію: сон поверхневий, з’являється дратівливість та втома, підвищується ризик соціальної ізоляції й хронічних хвороб.

Чому алкоголь шкідливий для всіх

Сучасні дослідження підтверджують: абсолютно безпечної дози алкоголю не існує. Він токсично впливає майже на всі органи й системи:

Нервова система: алкоголь руйнує зв’язки між нейронами, знижує концентрацію, підвищує ризик інсульту, викликає оніміння кінцівок.

Ендокринна система: підвищує ймовірність порушень у роботі щитоподібної залози та діабету.

Травна система: систематичне вживання алкоголю ушкоджує слизову оболонку шлунка і кишківника, викликає кровотечі.

Серцево-судинна система: може викликати кардіоміопатію, гіпертонію, аритмію, інфаркт, інсульт.

Імунітет: алкоголь знижує опірність організму до інфекцій.

Печінка й підшлункова залоза: можливі стеатоз, гепатит, цироз, панкреатит.

Онкологічні ризики: алкоголь підвищує ризик розвитку раку печінки, стравоходу, голови та шиї, молочної залози.

Поєднання антидепресантів та алкоголю – небезпечне: спиртне пригнічує дію ліків, підсилює побічні ефекти й може сприяти розвитку залежності. Дбайливе ставлення до психічного здоров’я потребує відповідальності – іноді це означає повністю відмовитися від алкоголю заради власного добробуту та майбутнього.