Можно ли пить алкоголь, когда принимаешь антидепрессанты

Антидепрессанты – это не просто лекарство, а важная часть длительного лечения психических расстройств. Их назначает только врач после консультации, и приобрести такие препараты без рецепта невозможно.

Несмотря на распространенные мифы, современные антидепрессанты помогают людям преодолевать тяжелые эмоциональные состояния, возвращают радость жизни и улучшают самочувствие, пишет 24 Канал со ссылкой на Mayo Clinic.

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Когда антидепрессанты необходимы

Врач может рекомендовать их при:

клинической депрессии,

генерализованном тревожном расстройстве,

панических атаках,

обсессивно-компульсивном расстройстве,

булимии,

хроническом болевом синдроме, мигрени или бессоннице.

Иногда их применяют и при депрессии у людей с биполярным расстройством, но в таких случаях возможны определенные риски, например, переход в маниакальное состояние.

Виды антидепрессантов

Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС) – чаще всего назначаются, обычно хорошо переносятся.

Ингибиторы обратного захвата серотонина и норадреналина (СИОЗССН).

Трициклические антидепрессанты – представители "старой школы", чаще вызывают побочные эффекты.

Ингибиторы моноаминоксидазы (ИМАО) – применяются реже из-за возможных опасных взаимодействий и потребности в строгой диете.

Атипичные антидепрессанты – препараты, не относящиеся к другим группам.

Можно ли сочетать антидепрессанты и алкоголь

При назначении антидепрессантов одним из главных ограничений становится частичный или полный запрет алкоголя. Все дело во вредном взаимодействии этих веществ.

Почему это опасно

Потеря лечебного эффекта и усиление апатии. Алкоголь может полностью "обесценить" действие препарата: антидепрессант перестанет влиять на состояние. Сначала может показаться, что настроение улучшилось, но со временем алкоголь только усугубляет проблему, усиливая депрессию и даже провоцируя суицидальные мысли.

Усиление побочных эффектов. Алкоголь усиливает вероятность побочных реакций не только от антидепрессантов, но и от других психотропных препаратов, если их назначили вместе.

Ухудшение концентрации и координации. Сочетание антидепрессантов и алкоголя резко усиливает действие спиртного: опьянение наступает быстрее и ощущается сильнее. Это значительно повышает риск несчастных случаев и травм.

Настоящая угроза жизни с ИМАО. Особенно опасно сочетание алкоголя с отдельными ИМАО: возможно резкое повышение артериального давления, что может угрожать жизни.

Почему алкоголь ухудшает психологическое состояние

Алкоголь при депрессии – ошибочный способ облегчить самочувствие. У людей с психическими расстройствами риск возникновения зависимости от алкоголя значительно выше.

Некоторые пытаются улучшить сон или уменьшить тревогу с помощью спиртного, но это только ухудшает ситуацию: сон поверхностный, появляется раздражительность и усталость, повышается риск социальной изоляции и хронических болезней.

Почему алкоголь вреден для всех

Современные исследования подтверждают: абсолютно безопасной дозы алкоголя не существует. Он токсично влияет почти на все органы и системы:

Нервная система: алкоголь разрушает связи между нейронами, снижает концентрацию, повышает риск инсульта, вызывает онемение конечностей.

Эндокринная система: повышает вероятность нарушений в работе щитовидной железы и диабета.

Пищеварительная система: систематическое употребление алкоголя повреждает слизистую оболочку желудка и кишечника, вызывает кровотечения.

Сердечно-сосудистая система: может вызвать кардиомиопатию, гипертонию, аритмию, инфаркт, инсульт.

Иммунитет: алкоголь снижает сопротивляемость организма к инфекциям.

Печень и поджелудочная железа: возможны стеатоз, гепатит, цирроз, панкреатит.

Онкологические риски: алкоголь повышает риск развития рака печени, пищевода, головы и шеи, молочной железы.

Сочетание антидепрессантов и алкоголя – опасно: спиртное подавляет действие лекарств, усиливает побочные эффекты и может способствовать развитию зависимости. Бережное отношение к психическому здоровью требует ответственности – иногда это означает полностью отказаться от алкоголя ради собственного благополучия и будущего.