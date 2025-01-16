Алергія на холод: як розпізнати та чи можна вилікувати

Якщо в холодну погоду ви забули надіти рукавички й ваша шкіра на руках червоніє, блідне і свербить, це, ймовірно, не алергія на холод, а звичайна реакція на низьку температуру. Алергія на холод – це досить рідкісне явище, що зустрічається лише у 0,05% людей Центральної Європи.

Симптоми алергії на холод

Основним симптомом справжньої алергії на холод є кропив'янка, яка проявляється у вигляді пухирців, схожих на реакцію на опік кропивою, і викликає сильний свербіж. Тому медична назва алергії на холод – холодова кропив'янка, повідомляє 24 Канал з посиланням на DermNet.

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Додаткові симптоми:

Набряк рук при контакті з холодними предметами;

Набряк губ після вживання холодної їжі або напоїв.

Холодова кропив'янка зазвичай виникає через 5 – 10 хвилин після впливу холодного повітря, води або холодних предметів і може тривати 1 – 2 години. У більшості людей спостерігається місцева реакція – висипання лише в зоні контакту.



Алергія на холод виглядає, як кропивʼянка / Фото DermNet

Щоб встановити діагноз, проводять холодовий тест Дункана: шматок льоду прикладають до передпліччя на 1 – 5 хвилин. Якщо в місці, куди приклали лід, з'являється чіткий червоний висип і набряк, це свідчить про алергію на холод.

Причини виникнення

Точно не відомо, що викликає холодову кропив'янку. Найчастіше цей стан є реакцією імунної системи на холод, що провокує вивільнення гістаміну в кров. Це речовина викликає почервоніння і свербіж.

В деяких випадках алергію на холод може викликати вторинна кріоглобулінемія, при якій в крові циркулюють антитіла, чутливі до холоду – білки кріоглобуліни. Вони відкладаються на стінках судин, викликаючи їхнє запалення – васкуліт. До станів, які викликають вторинну кріоглобулінемію, належать, наприклад, хронічний лімфолейкоз, лімфосаркома, лейкоцитокластичний васкуліт, гепатит С.

Лікування алергії на холод

Лікар може призначити антигістамінні препарати, а якщо це не допомагає, виписати рецептурні ліки. Якщо в анамнезі була важка алергічна реакція, може бути рекомендовано носити з собою шприц з адреналіном — автоін'єктор адреналіну.

Холодова алергія може зникнути сама собою через 5 – 6 років, але у деяких людей вона може залишитися на все життя.

Як уникнути проявів алергії на холод

Якщо діагноз "холодова кропив'янка" підтвердився, існує кілька способів запобігти повторним нападам:

Перед виходом на холод приймати безрецептурні антигістамінні препарати; Захищати шкіру від холоду та різких перепадів температури. Якщо плануєте плавати, спочатку змочіть руку у воді і подивіться, як реагує шкіра; Уникати надто холодних напоїв і їжі, щоб запобігти набряку горла; Якщо лікар прописав автоін'єктор адреналіну, завжди тримати його при собі; У разі запланованої операції заздалегідь обговорити питання холодової кропив'янки з хірургом.

Коли йти до лікаря

Необхідно терміново звернутися за медичною допомогою, якщо після раптового переохолодження виникають симптоми анафілаксії або ускладнення дихання.

Рекомендується звернутися до лікаря, якщо після впливу холоду з'являються висипання та набряк. Навіть якщо реакція легка, лікар може виключити інші причини, такі як основне захворювання, яке впливає на імунну систему – інфекцію або рак.