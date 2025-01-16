Симптомы аллергии на холод
Основным симптомом настоящей аллергии на холод является крапивница, которая проявляется в виде пузырьков, похожих на реакцию на ожог крапивой, и вызывает сильный зуд. Поэтому медицинское название аллергии на холод – холодовая крапивница, сообщает 24 Канал со ссылкой на DermNet.
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Дополнительные симптомы:
- Отек рук при контакте с холодными предметами;
- Отек губ после употребления холодной пищи или напитков.
Холодовая крапивница обычно возникает через 5 – 10 минут после воздействия холодного воздуха, воды или холодных предметов и может длиться 1 – 2 часа. У большинства людей наблюдается местная реакция – высыпания только в зоне контакта.
Аллергия на холод выглядит, как крапивница / Фото DermNet
Чтобы установить диагноз, проводят холодовой тест Дункана: кусок льда прикладывают к предплечью на 1 – 5 минут. Если в месте, куда приложили лед, появляется четкая красная сыпь и отек, это свидетельствует об аллергии на холод.
Причины возникновения
Точно не известно, что вызывает холодовую крапивницу. Чаще всего это состояние является реакцией иммунной системы на холод, что провоцирует высвобождение гистамина в кровь. Это вещество вызывает покраснение и зуд.
В некоторых случаях аллергию на холод может вызвать вторичная криоглобулинемия, при которой в крови циркулируют антитела, чувствительные к холоду – белки криоглобулины. Они откладываются на стенках сосудов, вызывая их воспаление – васкулит. К состояниям, которые вызывают вторичную криоглобулинемию, относятся, например, хронический лимфолейкоз, лимфосаркома, лейкоцитокластический васкулит, гепатит С.
Лечение аллергии на холод
Врач может назначить антигистаминные препараты, а если это не помогает, выписать рецептурные лекарства. Если в анамнезе была тяжелая аллергическая реакция, может быть рекомендовано носить с собой шприц с адреналином - автоинъектор адреналина.
Холодовая аллергия может исчезнуть сама собой через 5 – 6 лет, но у некоторых людей она может остаться на всю жизнь.
Как избежать проявлений аллергии на холод
Если диагноз "холодовая крапивница" подтвердился, существует несколько способов предотвратить повторные приступы:
- Перед выходом на холод принимать безрецептурные антигистаминные препараты;
- Защищать кожу от холода и резких перепадов температуры. Если планируете плавать, сначала смочите руку в воде и посмотрите, как реагирует кожа;
- Избегать слишком холодных напитков и пищи, чтобы предотвратить отек горла;
- Если врач прописал автоинъектор адреналина, всегда держать его при себе;
- В случае запланированной операции заранее обсудить вопрос холодовой крапивницы с хирургом.
Когда идти к врачу
Необходимо срочно обратиться за медицинской помощью, если после внезапного переохлаждения возникают симптомы анафилаксии или затруднения дыхания.
Рекомендуется обратиться к врачу, если после воздействия холода появляются высыпания и отек. Даже если реакция легкая, врач может исключить другие причины, такие как основное заболевание, которое влияет на иммунную систему – инфекцию или рак.