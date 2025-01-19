Серед молоді фіксують стрімке зростання випадків раку, який раніше вважали старечим

Американські онкологи виявили тривожну тенденцію: за останні роки зросла кількість випадків раку товстої кишки серед молоді. Це викликало значне занепокоєння в науковій спільноті, адже захворювання, яке традиційно асоціювалося з літніми людьми, тепер дедалі частіше діагностують у молодшому поколінні.

Дослідження, що охопило дані з 43 країн, стало першим масштабним аналізом рівня захворюваності на рак товстої кишки серед осіб віком від 20 до 49 років.

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Епідеміолог Міхаель Хоффмайстер із Німецького центру дослідження раку наголосив, що раніше подібні дослідження обмежувалися окремими регіонами або країнами. Нова робота демонструє глобальний характер проблеми.

Лідери за рівнем захворюваності

Серед молоді найвищий рівень захворюваності зафіксовано в Південній Кореї – 12,9 випадків на 100 000 осіб. У Німеччині цей показник становить 7,7, а в індійському місті Ченнаї – 3,5.

Водночас ризик розвитку раку товстої кишки серед літніх людей залишається значно вищим. Наприклад, у Словаччині рівень захворюваності серед людей старше 50 років досягає 192,5 випадка на 100 000 осіб – це найвищий показник серед досліджуваних країн. Для порівняння, у Ченнаї він становить 27,5.

Зауважте. За останнє десятиліття кількість випадків колоректального раку серед молодих людей зросла в 19 країнах. Цікаво, що в дев'яти з цих країн, зокрема в Австралії, Данії, Німеччині, Великій Британії, Канаді та США, захворюваність серед літніх залишалася стабільною або навіть знижувалася.

Причини зростання захворюваності серед молоді

Поки що вчені не можуть дати однозначної відповіді, чому рівень захворюваності на рак товстої кишки серед молоді зростає. Однак існують кілька теорій.

Харчові звички

Збільшення споживання фаст-фуду та оброблених продуктів із низьким вмістом поживних речовин і високою калорійністю може бути одним із чинників. Таке харчування негативно впливає на здоров’я кишківника.

Антибіотики та медикаменти

Часте використання антибіотиків у дитинстві, а також тривале медикаментозне лікування можуть впливати на мікрофлору кишківника. Порушення її балансу створює передумови для розвитку онкологічних захворювань.