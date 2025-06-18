Захворюваність на рак апендикса зросла у 4 рази серед міленіалів, – дослідження

Раніше рідкісне онкологічне захворювання – рак апендикса – останніми десятиліттями зустрічається дедалі частіше. Зокрема, захворювання фіксують серед людей середнього віку, представників покоління X (1965–1980) та міленіалів (1981–1996).

Про це свідчить нове дослідження, опубліковане в журналі Annals of Internal Medicine, передає 24 Канал. Зазначають, що у США щороку діагностують 1 – 2 випадки раку апендикса на мільйон людей. Однак, нові дані все ж демонструють тривожне зростання частоти захворювання.

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Довідково. Апендикс – це невеликий орган, що відіграє роль у роботі імунної системи, та розташований у нижній правій частині живота.

Деталі дослідження

Вчені проаналізували дані 4858 людей віком від 20 років з діагнозом рак апендиксу ( діагноз був поставлений в період із 1975 по 2019 рік). Проаналізувавши дані, вчені встановили, що частота раку апендикса серед людей, народжених у 1976–1984 роках, була у понад три рази вищою, ніж серед народжених у 1941–1949 роках. А у представників покоління 1981–1989 років народження – у чотири рази вищою.

Важливо. Така тенденція зростання є дійсно тривожною, адже подібне зростання захворюваності спостерігається також і щодо інших видів раку шлунково-кишкового тракту: товстої кишки, прямої кишки та шлунка.

Можливі причини

Хоча причини збільшення кількості випадків складно визначити, науковці припустили, що на це можуть впливати чинники довкілля, як от якість повітря, води чи їжі. Водночас пояснити це не можна лише покращенням діагностики, оскільки часто пухлини апендикса виявляють випадково – під час операцій.

Вивчення цього питання є важливими, адже специфічних рекомендацій щодо скринінгу раку апендикса наразі не існує, а виявити його досить складно. Водночас серед симптомів: біль у животі або тазу, здуття, нудота й блювання. Лікування залежить від стадії хвороби, зачасту хворого оперують, а при поширенні метастазів – рекомендують курс хімієтерапії.